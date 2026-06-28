Capturan al tigre de Bengala que escapó de un centro de Semarnat en Edomex | VIDEO

El tigre de Bengala que escapó de un centro de resguardo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México, fue localizado y capturado este domingo tras un operativo en el que participaron autoridades federales, estatales y municipales. Durante el incidente no se reportaron personas lesionadas ni ataques del felino.

El ejemplar fue encontrado en una zona montañosa, a aproximadamente 500 metros del Centro de Conservación y Protección de la Vida Silvestre del que escapó.

Para ubicarlo, las autoridades desplegaron ocho drones equipados con cámaras térmicas, tecnología que permitió detectar al animal oculto entre arbustos y nopaleras antes de que personal especializado estableciera un cerco para asegurar su captura.

En las labores de búsqueda participaron elementos de Seguridad Pública y Protección Civil de Tepetlaoxtoc, la Guardia Nacional, personal de la Semarnat y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), además de otras corporaciones estatales.

Una vez asegurado, el tigre quedó bajo resguardo de la Profepa para recibir una valoración médica y verificar su estado de salud.

🐅🚨 Tras un amplio operativo, fue localizado con vida el tigre de Bengala blanco que escapó de un centro de resguardo de la @SEMARNAT_mx en #Tepetlaoxtoc, Estado de México.



🚁 El ejemplar fue hallado con apoyo de drones térmicos y quedó nuevamente bajo resguardo para su… pic.twitter.com/cQiYeYKE5C — Martha Berra (@MarthaIBerraA) June 28, 2026

¿Cómo escapó el tigre?

De acuerdo con la presidenta municipal de Tepetlaoxtoc, Diana Morales, el ejemplar aprovechó que una puerta permanecía abierta mientras personal realizaba trabajos de mantenimiento en las instalaciones federales, lo que permitió que abandonara el centro de resguardo antes de ser contenido. Hasta el momento, las autoridades federales no han informado si se iniciará una investigación para determinar posibles responsabilidades por la fuga.

Tras confirmarse el escape, el gobierno municipal emitió una alerta preventiva para los habitantes de San Bernardo Tlalmimilolpan, San Andrés de las Peras y San Pedro Chiautzingo, a quienes recomendó permanecer en sus viviendas, mantener puertas y ventanas cerradas, resguardar a sus mascotas y evitar cualquier intento de acercarse al felino.

Con la captura del tigre, las autoridades comenzaron a desactivar de manera paulatina la alerta que permaneció vigente durante varias horas mientras se desarrollaban las labores de búsqueda.

Se escapó un Tigre en Tepetlaoxtoc, EdoMex.

Autoridades informan a la ciudadanía que un felino se encuentra fuera de su resguardo; les piden mantener la calma y evitar acercarse si llegan a verlo.

Si lo ubican, no intenten capturarlo y repórtenlo de inmediato a las autoridades pic.twitter.com/UDVieCvcsW — ReporterosOriente (@reporterosote) June 28, 2026

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MSL