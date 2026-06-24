Muere la osa Mina, rescatada del Zoológico La Pastora en Nuevo León

Mina, un ejemplar de oso negro, murió el pasado 10 de junio a causa de un paro cardiorrespiratorio, informaron la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Fundación Invictus A.C.

No obstante, fue hasta el pasado 23 de junio que, según los resultados de la necropsia, se determinó que el deceso derivó de una enfermedad cardiaca crónica avanzada, la cual provocó edema pulmonar severo e insuficiencia respiratoria aguda.

Lo anterior, explicaron ambas instituciones, coincide con antecedentes clínicos de cardiomegalia e insuficiencia cardiaca de la osa Mina.

La Profepa y Fundación Invictus informan sobre el fallecimiento de la osa Mina a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio.



La Procuraduría agradece a Invictus su profesionalismo y compromiso, pues desde que llegó Mina a esta institución, diariamente le dio la mejor atención… pic.twitter.com/qY06a7MTGb — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) June 24, 2026

Osa Mina fue rescatada en septiembre de 2025

En septiembre de 2025, Mina llegó a la Fundación Invictus, en Pachuca, Hidalgo, tras ser rescatada del Zoológico La Pastora, ubicado en Nuevo León. Desde entonces, recibió atención permanente, medicamentos y estudios para tratar los padecimientos detectados desde su ingreso, entre ellos desnutrición crónica y severos problemas en la piel.

Profepa agradeció a la Fundación Invictus “su profesionalismo y compromiso” para garantizar “nueve meses de vida digna y cariño” a la osa Mina, una hembra de oso negro, Ursus americanus, especie que se encuentra en la categoría de “en peligro de extinción” en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Asimismo, informó la conclusión del procedimiento administrativo contra el Zoológico La Pastora, que, tras una serie de inspecciones, fue clausurado temporalmente en octubre de 2025, por incumplir la normatividad en materia de bienestar animal en el caso de la osa Mina.

En ese entonces, la dependencia federal informó que tras realizar inspecciones los días 25, 26 y 27 de septiembre, constató el deteriorado estado físico y de salud de Mina, que padecía deficiencias nutricionales, lesiones en la piel y una enfermedad llamada leptospirosis.

En marzo pasado, la Profepa notificó al zoológico la resolución administrativa, con sanciones y medidas de reparación del daño. Sin embargo, aún no ha sido posible ejecutar las sanciones, debido a que han presentado recursos legales para impugnarlas, los cuales deberán resolverse antes de que puedan aplicarse.

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cehr