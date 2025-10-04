Profepa clausura temporal el Zoológico La Pastora en Nuevo León por maltrato a la osa Mina

La osa Mina fue trasladada a Pachuca para recibir atención veterinaria especializada

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la clausura temporal total del Parque Zoológico La Pastora, ubicado en Guadalupe, tras detectar incumplimientos graves en bienestar animal, específicamente en el caso de la osa Mina.

Durante inspecciones realizadas los días 25, 26 y 27 de septiembre, Profepa documentó diversas irregularidades:

Problemas nutricionales en Mina.

Lesiones y úlceras cutáneas.

Se informó de la falta de protocolos médicos adecuados y ausencia de registros veterinarios que permitan dar seguimiento a la salud de los animales.

Debido a la gravedad de su estado, Mina fue trasladada al Centro de Rescate INVICTUS en Pachuca, Hidalgo, donde recibirá atención veterinaria especializada y supervisión constante.

Por otro lado, se destacó que el a Mina se la diagnostico de leptospirosis, enfermedad bacteriana que afecta órganos vitales como riñones e hígado.

Clausura vigente hasta cumplir normas

Profepa informó que la clausura permanecerá hasta que el zoológico cumpla con las disposiciones legales y técnicas que garanticen el cuidado adecuado de todos los ejemplares. La acción se fundamenta en la Ley General de Vida Silvestre y normas oficiales mexicanas sobre trato digno y atención sanitaria de fauna silvestre.

El gobierno de Nuevo León ha cuestionado la medida, alegando posibles irregularidades en el procedimiento y señalando que la clausura podría tener motivaciones políticas.

Sin embargo, expertos legales destacan que Profepa tiene facultades para aplicar medidas precautorias cuando existe un riesgo comprobado para la salud o bienestar de los animales.

Por su parte, el Congreso local ha exhortado a la autoridad federal a investigar posibles negligencias en el manejo de Mina y reforzar la supervisión de zoológicos en la entidad.

Futuro de Mina y del zoológico

Actualmente, Mina permanece bajo cuidado especializado, mientras que el Zoológico La Pastora enfrenta la obligación de ajustar sus prácticas y garantizar el bienestar de todos los animales a su cargo.

El caso ha abierto un debate sobre la responsabilidad de los zoológicos y la importancia de la vigilancia estricta para proteger la fauna silvestre en cautiverio.

MSL