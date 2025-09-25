Osa enferma en Zoológico La Pastora desata indignación; ya investigan | VIDEO

La polémica por la osa enferma revive décadas de críticas al Zoológico La Pastora; mientras el parque defiende su labor, activistas denuncian maltrato y Profepa indaga posibles negligencias.

El Zoológico La Pastora, en Nuevo León, se encuentra en el centro de la polémica tras la difusión de un video que muestra a una osa negra americana en aparente estado de deterioro.

En las imágenes, compartidas en redes sociales, el animal luce delgado, con heridas visibles y rodeado de moscas, lo que generó indignación ciudadana y acusaciones de maltrato animal.

Ante la presión pública, la administración del parque emitió un comunicado en el que asegura que el ejemplar fue rescatado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) hace dos años, cuando ya presentaba un estado de salud delicado. Según la institución, desde entonces la osa ha estado bajo atención veterinaria constante, recibiendo medicamentos para el dolor, dieta especializada y adecuaciones en su recinto.

El zoológico sostiene que el animal padece enfermedades “irreversibles”, entre ellas problemas renales, hepáticos, infecciones bacterianas y lesiones en sus extremidades.

“Se han seguido protocolos de bienestar animal y las decisiones finales corresponden a la autoridad competente”, señaló la dirección de La Pastora.

Sin embargo, colectivos ambientalistas y defensores de animales rechazan esta versión. Cristina Marmolejo, del movimiento Salvemos La Pastora, denunció que la osa ha permanecido en condiciones insalubres durante años y acusó al zoológico de abandono.

“Es un ejemplo del maltrato que viven muchos de los animales ahí dentro”, afirmó. Organizaciones civiles han exigido sanciones contra los responsables y mayor transparencia en el manejo del caso.

Ante las denuncias, la Profepa inició una investigación para determinar si hubo negligencia en el cuidado del ejemplar. Inspectores revisaron el expediente clínico del animal e hicieron un recorrido por las instalaciones de la Unidad de Manejo de Vida Silvestre (UMA).

En un reporte preliminar, la dependencia reconoció que la osa presenta emaciación, alopecia, lesiones en la piel y heridas abiertas con exposición de tejido.

Como parte de las acciones inmediatas, el gobierno de Nuevo León informó que Parques y Vida Silvestre del estado asumirá el cuidado veterinario directo del ejemplar, siempre bajo autorización de Profepa.

Asimismo, se programó una reevaluación médica conjunta con especialistas para definir el futuro de la osa. Entre los escenarios planteados se encuentran la recuperación para una eventual reubicación en vida silvestre o la aplicación de cuidados paliativos si su estado resulta irreversible.

Mientras tanto, la sociedad civil se mantiene a la expectativa y exige que este caso marque un precedente en favor del bienestar animal en los zoológicos del país.

