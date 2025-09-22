Video de ataque de orcas en Portugal causa terror: manada hunde velero frente a la costa

Momentos de terror vivieron turistas en Portugal cuando sus barcos fueron atacados por un grupo de orcas.

Las orcas son animales grandes e impresionantes, que deslumbran por su gran tamaño y sus vibrante contraste blanco y negro, pero son considerados peligrosos y que deben ser tratados con cuidado. Lo anterior quedó demostrado con un evento reciente en Portugal, cuando estos animales atacaron un par de barcos y provocaron el terror en los tripulantes.

Medios internacionales reportaron que, en días pasados, las costas de Portugal se convirtieron en un escenario de pánico cuando orcas embistieron dos embarcaciones que circulaban tranquilamente frente a Fonte da Telha, en aquel país.

Orcas embistieron embarcaciones en las costas de Portugal. ı Foto: Captura de video

Según los reportes, cinco personas navegaban a bordo de un yate, hasta que fueron violentamente embestidas por una orca, hechos que quedaron registrados en un aterrador video que circuló por medios digitales.

A causa de esto, los pasajeros fueron evacuados y trasladados a otro barco, desde donde vieron cómo su yate se dañó y se hundió minutos después.

Los barcos atacados fueron dañados y se hundieron. ı Foto: Captura de video

Más tarde, ese mismo día, otro grupo de orcas —probablemente el mismo, según algunos especialistas—, atacó otro velero en la misma zona, con cuatro personas a bordo. La embarcación quedó gravemente dañada, pero todos los pasajeros fueron rescatados sin lesiones, gracias a la pronta acción del equipo de rescate de Lisboa y los salvavidas de Cascais.

Sobre estos hechos, un testigo remarcó los momentos de terror que vivió con este momento: “La realidad es que estábamos muy asustados, realmente asustados, cuando nos dimos cuenta de que las orcas estaban golpeando nuestro barco”, dijo a The Independent.

En el mismo sentido, el navegante Heath Samples dijo a medios: “Pensamos: si las orcas nos avientan al agua, ¿qué nos hubieran hecho? Acababan de derribar un barco de 10 toneladas”.

Sin embargo, el incidente no pasó de un susto, y todos los tripulantes fueron rescatados. Incluso, especialistas consultados por medios como The Independent o International Business Times aseguran que, pese a su fama de peligrosas, las orcas, en realidad, no representan un daño para el ser humano, mucho menos cuando están en su hábitat.

Especialistas aseguran que las orcas, en realidad, son animales amigables y no representan un peligro, siempre y cuando vivan en condiciones óptimas. ı Foto: Especial

“Me inclino más a pensar que se trata de una interacción lúdica... Cuando un animal de cuatro toneladas juega con un velero, la percepción de las personas a bordo es que están siendo atacadas, pero si observas sus movimientos bajo el agua, parece más bien un juego”, dijo el Dr. Javier Almunia, del Loro Parque Foundation, a The Independent.

