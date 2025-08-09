Bulo generado con IA

Maris Ellington, el ataque de una orca y el VIDEO de una tragedia que nunca ocurrió

En redes circula la historia de una supuesta entrenadora llamada Maris Ellington que habría muerto tras un ataque de orca; te contamos lo que se sabe del caso

Maris Ellington y la falsa historia que circula en redes sociales.
Maris Ellington y la falsa historia que circula en redes sociales. Foto: RRSS
La Razón Online

Recientemente, ataques a humanos por orcas han acaparado la atención en redes sociales por su brutalidad y lo inusual de tragedias similares.

Un caso que ha sido ampliamente difundido es la historia de Maris Ellington, presentada como una experimentada entrenadora o bióloga marina que habría sido asesinada por una orca durante una presentación en un parque marino llamado Ocean World.

The #TERRIFYING Last Moments of #Orca 😳😳😳🤯#Trainer #Maris #ellington #everyonehighlightsfollowers #reelschallengereelschallenge #everyoneシ゚ #reelsvideoシ #everyoneシ゚viralシviralシfypシ゚viralシalシ #everyonehighlights #trendingreelsvideo #trendingreel #everyonefollowers #viralchallenge #followersreelsfypシ゚viralシfypシ゚viralシalシ

Publicado por Say Le en Viernes, 8 de agosto de 2025

Según publicaciones en plataformas de video como TikTok y YouTube, y en redes sociales como Facebook e Instagram, la tragedia habría ocurrido durante una exhibición de rutina, cuando el cetáceo la habría atacado repentinamente a Ellington, a la que arrastró al fondo de la piscina luego de destrozar y tragar parte de su cuerpo.

Videos, fotografías y textos difundidos en redes sociales narran el el ataque con tono dramático; sin embargo, se trata de un bulo fabricado con inteligencia artificial y con material reciclado, diseñado para viralizarse apelando al morbo.

Incluso, algunos materiales incluyen grabaciones reales de distintos incidentes reales con orcas ocurridos en el pasado, lo que ha contribuido a que usuarios crean que se trata de un hecho real.

Fact Crescendo determinó una investigación que no existe evidencia alguna que respalde la existencia de Maris Ellington o del incidente descrito.

No hay registros en medios de comunicación confiables, reportes oficiales de acuarios o parques marinos, ni documentos que confirmen el ataque o la identidad de la supuesta entrenadora.

Además, pese a que existen diversos parques marinos Ocean World, como en Bangkok y República Dominicana, Fact Crescendo destaca que ninguno tiene orcas cautivas y, por lo tanto, no realizan espectáculos con ellas.

Aunque las orcas también son llamadas “ballenas asesinas”, y son los mayores depredadores de los océanos, esta especie de delfines suelen ser muy sociables y se alimentan de peces, pingüinos y focas.

En estado salvaje, no se ha documentado un ataque a humanos; sin embargo, en cautiverio, se han registrado algunos incidentes.

Tilikum, una orca de SeaWorld, estuvo involucrada en tres muertes entre ellas la de la entrenadora Dawn Brancheau, en 2010.

