Orca que mató a Dawn Brancheau ya había cobrado la vida de otras dos personas: Keltie y Dukes

Antes del trágico caso de Dawn Brancheau (centro), otras personas fueron víctimas de la orca Tilikum: Keltie Lee (izq.) y Daniel P. Dukes (der.).

La reciente popularización de los casos de entrenadoras de orcas que perdieron la vida en shows con animales marinos (avivada por la controversia de Jessica Radcliffe), llevó a la comunidad aficionada de la biología a recordar el nombre de una mujer que fue víctima de uno de los casos más trágicos de este tipo: Dawn Brancheau.

Esta mujer no solo pasó a la historia como una reconocida entrenadora de orcas, responsable de algunos de los shows más espectaculares en Estados Unidos, sino también como una persona con uno de los destinos más trágicos en el mundo del espectáculo, al haber perdido la vida en 2010, a los 40 años, debido a un incidente con su querida orca Tilikum.

La orca Tilikum, responsable de la muerte de Dawn Brancheau. ı Foto: Reddit

Aunque el caso de Brancheau es recordado con dolor, ha servido de inspiración para dialogar en torno a la pertinencia de los espectáculos con animales y de mantener a ejemplares salvajes en cautiverio. Lo anterior porque, además, Brancheau no fue la primera víctima de la orca Tilikum. Te contamos dos casos que han sido minimizados por la historia.

Antes de Dawn Brancheau, dos personas murieron en incidentes con la orca Tilikum

El caso de Dawn Brancheau es uno de los más recordados y más trágicos sobre accidentes en espectáculos con animales, el cual, además, sirvió de inspiración para el documental Blackfish (2013), que ilustra cómo el cautiverio de animales marinos los afecta psicológicamente al punto de volverlos violentos y peligrosos.

Dawn Brancheau abraza a Tilikum después de una actuación (2009). ı Foto: Reddit

Una tarde de febrero de 2010, Brancheau bajó a la monumental piscina de SeaWorld Orlando para realizar su tradicional show con la orca Tilikum, pero ésta, accidentalmente, la aprisionó del brazo y el cabello, provocándole fracturas y ahogamiento. Si no conoces esta historia y quieres leer más de este trágico episodio te lo contamos en ESTA NOTA.

Sin embargo, antes de la muerte de Dawn Brancheau, la orca Tilikum ya había estado involucrada en dos accidentes mortales.

El primero ocurrió en 1991, cuando Keltie Lee Byrne, una estudiante canadiense de 20 años, entrenadora de animales y nadadora competitiva, acudió al acuario Sealand of the Pacific para ejercer sus prácticas profesionales.

Lee realizaba un trabajo excepcional y sumaba nuevos aprendizajes cada día, hasta que una tarde del 20 de febrero, en un descuido, resbaló y cayó directo a la piscina de orcas, donde se encontraba Tilikum junto con otros ejemplares de su especie: Nootka IV y Haida II.

Keltie Lee y la orca Tilikum. ı Foto: Redes sociales

De acuerdo con testigos, Lee entró en pánico e intentó salir por todos los medios, sin embargo, una de las orcas la tomó por el pie y la arrastró al fondo del mar, privándola de la posibilidad de respirar.

Posteriormente, el cuerpo de Lee fue rescatado con una gran red, y la muerte fue dictaminada como accidental, por lo que no hubo responsables. Sin embargo, el incidente provocó que Sealand cerrara el parque donde ocurrieron los hechos, y vendiera sus orcas a SeaWorld Orlando, donde dos décadas después ocurrió el accidente de Brancheau.

Supuesto reportaje de prensa sobre caso de Keltie Lee. ı Foto: Redes sociales

Pero, antes, en 1999, un nuevo incidente que involucró a la orca Tilikum llamó la atención de los medios. Un hombre, de nombre Daniel P. Dukes, de 27 años, había logrado brincar los filtros de seguridad de SeaWorld Orlando y quedarse escondido en el parque tras el cierre.

Durante su recorrido clandestino por el parque cerrado, Dukes, accidentalmente, cayó a la piscina donde se resguardó a Tilikum y, aunque lo que ocurrió en este momento es incierto, el cuerpo del hombre fue encontrado al día siguiente sobre el lomo del animal, mientras éste nadaba.

Daniel P. Dukes, segunda víctima mortal de la orca Tilikum. ı Foto: Reddit

Días después, durante el análisis forense, se encontró que el cuerpo de Dukes presentaba mutilaciones provocadas por el animal. A causa de esto, la familia presentó una denuncia, pero fue retirada tiempo después. Se cree que esta decisión fue a causa de que Dukes entró sin permiso al parque, presumiblemente para cometer algún robo o delito.

Estos casos llamaron la atención de la prensa internacional, aunque han servido para reavivar el debate, proyectado en el documental Blackfish, sobre cómo el cautiverio provoca daños psicológicos en los animales marinos.

