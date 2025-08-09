Jessica Radcliffe: Este es el último VIDEO de la entrenadora de orcas que murió en un show

El caso de Jessica Radcliffe ha conmocionado al internet en los últimos días. La historia es trágica y, lo peor, no es nueva: una capacitada entrenadora de orcas sufre un descuido y, cuando menos lo espera, es asesinada por el animal con el que tanto trabajó.

El caso de Radcliffe ha generado intenso debate entre los internautas, especialmente entre quienes abogan por la abolición de espectáculos con animales, debido al maltrato que estos sufren y al riesgo que representa para sus entrenadores, expuestos a golpes y ataques mortales.

Una imagen ilustrativa de una orca. ı Foto: Libre

Sin embargo, el caso también ha iniciado una intensa búsqueda por videos y fotos sobre Jessica Radcliffe y su trágica muerte con una orca, especialmente por el último video de la entrenadora en vida. Esto es lo que sabemos sobre el material “perdido”.

El último video de Jessica Radcliffe, entrenadora de orcas que murió en un show

Desde que se dio a conocer el caso de Jessica Radcliffe, la entrenadora de orcas que murió en uno de sus espectáculos con animales, se ha emprendido una intensa búsqueda por el material de este show, o de alguno de los últimos videos de la entrenadora con vida.

Una imagen ilustrativa de una orca. ı Foto: Libre

Así, en redes sociales han circulado materiales que alegan ser registros de Radcliffe en uno de sus espectáculos con orcas. Uno de ellos, el más convincente, muestra a la mujer, en su traje azul y negro, parada sobre el morro de una orca, abrazándolo, mientras ésta se sumerge nuevamente en el agua.

Orca Trainer Jessica Radcliffe Is Attacked by a whale | Shocking Accident Caught on Camera! ' Jessica Radcliffe Accident full video; https://t.co/zPxuXakU9R pic.twitter.com/Yl7lQTcEPJ — GHLiveReports (@Grhavit) August 8, 2025

Después, las personas a su alrededor observan aterradas cómo Radcliffe se pierde en el agua, arrastrada por la orca, en peligro, y corren a alcanzarla. El video se corta, pues, según los internautas, los siguientes segundos atestiguan la brutal muerte de la mujer y cómo la piscina se llena de sangre.

Sin embargo, este video es falso y, en realidad, es material generado por una Inteligencia Artificial, lo cual queda de manifiesto con los movimientos antinaturales de la mujer en el video.

Caso de Jessica Radcliffe es un hoax, es decir, una noticia falsa que circula en internet. ı Foto: Unsplash

Asimismo, circulan otros materiales en internet que muestran los últimos momentos de Radcliffe con su orca. Sin embargo, se descarta que estos sean de la entrenadora debido a que muestran a una mujer con rasgos asiáticos, mientras que se ha descrito a Jessica Radcliffe como una mujer estadounidense y caucásica.

Como lo explicamos en ESTA NOTA, el caso de Jessica Radcliffe, hasta el momento, es un hoax, es decir, una noticia falsa que ha circulado por internet. No existe evidencia que sostenga que una entrenadora de nombre Jessica Radcliffe haya muerto en un accidente con una orca, y lo más probable es que esta información haya sido inventada.

