Como Jessica Radcliffe: Los casos de Dawn Brancheau, Maris Ellington y otras entrenadoras asesinadas por orcas

El caso de Jessica Radcliffe, una entrenadora de orcas que murió en medio de un show con uno de estos animales marinos, ha conmocionado al internet. Además, ha reabierto el debate sobre si deberían seguirse permitiendo los espectáculos con animales.

Las orcas son animales muy grandes y visualmente espectaculares, pero también muy peligrosos. No por nada, “orca” en inglés es “killer whale”, que en español se traduce de forma literal como “ballena asesina”.

Al igual que el caso de Jessica Radcliffe, otras personas entrenadoras de orcas han sufrido accidentes o perdido la vida mientras trabajaban con estos animales. ¿Conoces los nombres de Dawn Brancheau y Maris Ellington? Aquí te contamos.

Al igual que el caso de Jessica Radcliffe, que ha conmocionado a las redes sociales, a lo largo de la historia se han registrado otros casos similares de entrenadores quienes han muerto al trabajar con este impresionante, pero peligroso animal.

Dawn Brancheau

Dawn Therese Brancheau fue una entrenadora de animales quien trabajaba principalmente en SeaWorld Orlando, donde realizaba una tradicional rutina con orcas.

Sin embargo, un 24 de febrero de 2010, en medio de un espectáculo similar a cualquier otro en el citado complejo de entretenimiento, la orca Tilikum, inesperadamente, arrastró a Brancheau por la cabellera y el brazo y la arrastró violentamente hacia el agua, de forma que la lesionó gravemente antes de ahogarla.

Después de 45 minutos, la orca Tilikum expulsó el cuerpo de Dawn Brancheau a la superficie, donde se confirmó que había muerto tras el incidente que ocurrió a la vista de miles de espectadores. Posteriormente, se encontró que Brancheau falleció por ahogamiento y trauma contundente, a causa de fracturas en mandíbula, costillas y una vértebra cervical, además de que su brazo izquierdo estaba desgarrado.

Se desconocen las causas del incidente, si bien se especula que la orca confundió el cabello de la mujer con algún alimento.

Incluso, la orca Tilikum ya había estado involucrada en otros incidentes mortales, como el de Keltie Byrne y el de Daniel P. Dukes.

Maris Ellington

El nombre de Maris Ellington es, también, uno de los más sonados en cuanto a accidentes mortales con orcas.

De acuerdo con la información que circula por internet, esta mujer, quien trabajaba como entrenadora de orcas en un lugar de nombre Ocean World, sufrió un trágico accidente durante una rutina con la orca Cairo.

Según las narraciones, muy similar al caso de Dawn Brancheau, la orca Cairo arrastró a Maris Ellington al agua, donde la hirió de gravedad y la ahogó. Estos hechos serían retomados para un documental próximo a estrenarse.

Sin embargo, un artículo del sitio web Fact Crescendo, dedicado a verificar o desmentir noticias, indicó que no existe evidencia de que el caso de Maris Ellington haya sido real, y se mantiene como un hoax, es decir, como una noticia falsa que circula por internet con fines alarmistas.

Como lo explicamos en ESTA NOTA, en el caso de Jessica Radcliffe tampoco existe evidencia de que, efectivamente, haya existido una entrenadora con este nombre, asesinada por una orca. Por ello, hasta el momento, el caso de Radcliffe es también un hoax .

A pesar de esto, colectivos han aprovechado estos casos para reavivar el debate sobre los espectáculos con animales.

