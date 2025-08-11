El último VIDEO de Dawn Brancheau, la entrenadora marina que murió en un show con orcas

Este es el último VIDEO de Dawn Brancheau antes del accidente con la orca Tilikum que le quitó la vida.

Debido a la atención que han atraído los accidentes con animales (especialmente gracias a la popularización de casos como el de Jessica Radcliffe y Maris Ellington), los aficionados a la biología marina han recordado el caso de Dawn Brancheau, fallecida por un accidente con una orca mientras ejecutaba el show.

Este accidente, ocurrido en 2010, dejó una huella imborrable entre los aficionados a los deportes marinos, principalmente por lo trágicos que fueron los hechos y por el debate que se reavivó en torno a los peligros de mantener a animales marinos en cautiverio, situación que los vuelve agresivos y violentos.

Brancheau era la titular del espectáculo con orcas de SeaWorld Orlando. ı Foto: Fanpage Dawn Brancheau

Además, la muerte de Brancheau fue dolorosa porque, según quienes la conocieron y quienes asistieron a uno de sus tantos shows con orcas en Orlando, era una persona alegre y vivaz. Lo anterior quedó registrado en el último video conocido de Dawn Brancheau antes del accidente con una orca que la privó de la vida.

Risas, juegos y una orca alegre: El último VIDEO de Dawn Brancheau antes del accidente

Dawn Brancheau era una entrenadora de orcas quien ejercía como una de las principales ejecutantes del show con orcas que albergaba el parque acuático SeaWorld Orlando.

Dawn Brancheau abraza a Tilikum después de una actuación (2009). ı Foto: Reddit

Una tarde de febrero de 2010, Brancheau bajó a la piscina para realizar el espectáculo junto a su querida orca Tilikum, pero, accidentalmente, el animal la aprisionó entre su mandíbula y la jaló al mar, lo que le provocó una dolorosa muerte por fracturas y ahogamiento.

Brancheau no se imaginaba que ese no solo fue su último show, sino el último día de su vida. No esperaba que Tilikum fuera a cambiar tan radicalmente de temperamento, pues, apenas unas horas antes, el animal se encontraba tranquilo, de buen humor y dispuesto a seguir las indicaciones de su entrenadora.

Dawn Brancheau era una reconocida entrenadora de orcas. ı Foto: Fanpage Dawn Brancheau

Así quedó demostrado en un video que emitió la televisora WESH 2 News un día después del accidente, el cual, según el medio, fue presentado por espectadores del show quienes, alegan, capturaron los últimos momentos de Dawn Brancheau con vida antes de comenzar su espectáculo.

En la grabación se mira a Brancheau afinar los últimos detalles del entrenamiento de la orca Tilikum: le da pescado, le avienta agua, la acaricia, le aplaude e, incluso, en algún momento la orca y la entrenadora bailan juntas.

También, se mira a Brancheau reír, jugar y divertirse, con lo que demuestra lo que muchas personas han referido desde el accidente, en 2010: que era una persona alegre, que amaba y disfrutaba su trabajo, lo cual vuelve su muerte aún más trágica.

El accidente de Dawn Brancheau pasó a la historia como un episodio doloroso en el mundo del espectáculo. Incluso, provocó la suspensión definitiva de los espectáculos con orcas por parte de la cadena SeaWorld. Además, el caso sirvió de hilo conductor para el documental Blackfish, que aborda los peligros de mantener en cautiverio a animales marinos.

am