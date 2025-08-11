Dawn Brancheau: La aterradora autopsia de la entrenadora asesinada por su orca | FOTO

El caso de Dawn Brancheau ha pasado a la historia como uno de los más devastadores para los aficionados de la biología marina, pues la mujer fue víctima de una de las muertes más trágicas del mundo del espectáculo: perdió la vida por un accidente con su querida orca, con la que tantos años trabajó.

Este caso, ocurrido en 2010, revivió en días recientes a causa de la atención que atrajeron los accidentes con animales marinos, debido a la popularidad que alcanzó el caso de una deportista similar, de nombre Jessica Radcliffe.

Dawn Brancheau era una reconocida entrenadora de orcas. ı Foto: Fanpage Dawn Brancheau

Lo anterior ha provocado que internautas curiosos, así como lectores conmovidos por este trágico caso, hayan emprendido una búsqueda por más información de la muerte de Dawn Brancheau. Incluso, en internet, circula la autopsia de la entrenadora, que ha inquietado a quienes lo han visto.

Las aterradoras conclusiones de la autopsia de Dawn Brancheau

Dawn Brancheau, entrenadora de animales, era una de las titulares del tradicional show con orcas que albergaba el parque acuático SeaWorld Orlando, el cual atraía cada año a miles de espectadores, quienes veían con asombro las piruetas y brincos realizados por estos impresionantes animales.

Dawn Brancheau abraza a Tilikum después de una actuación (2009). ı Foto: Reddit

Una tarde de febrero de 2010, Brancheau bajó a la monumental piscina del parque acuático para ejecutar su tradicional show con la orca Tilikum, pero, inesperadamente, el animal aprisionó su brazo y cabello y arrastró a la mujer al mar, lo que le provocó heridas y dificultad para respirar.

Tilikum tardó casi una hora en expulsar a Dawn, solo para que sus compañeros se dieran cuenta de que la mujer había perdido la vida a causa del accidente. Sin embargo, lo más aterrador es que ella no falleció solo por ahogamiento, sino por múltiples heridas que fueron dadas a conocer en su autopsia.

Brancheau era la titular del espectáculo con orcas de SeaWorld Orlando. ı Foto: Fanpage Dawn Brancheau

En internet circula un documento firmado por la Oficina del Médico Forense del Distrito Nueve de Orlando, Florida, que alega ser el reporte de la autopsia de Dawn Brancheau.

En él, se especifica que la causa de muerte fue “ahogamiento y lesiones traumáticas”. La revisión mostró varias lesiones graves en la cabeza, el cuello y el torso. Entre ellas había desprendimiento del cuero cabelludo con sangrado interno, cortes en la oreja derecha, raspaduras en la cara, fractura de la mandíbula y del cuello (séptima vértebra), con sangrado y daño en la médula espinal.

Supuesta autopsia de Dawn Brancheau. ı Foto: Captura de pantalla

En el torso se encontraron raspaduras en la espalda, fracturas de costillas y del esternón, heridas en el hígado y acumulación de medio litro de sangre en el abdomen.

En brazos y piernas había raspaduras, cortes y moretones, así como la separación completa del brazo izquierdo con fractura del hueso superior, y dislocaciones en el codo y la rodilla izquierdos. También se encontró líquido en un seno paranasal, lo que indica que hubo ahogamiento.

Supuesta autopsia de Dawn Brancheau. ı Foto: Captura de pantalla

Por lo anterior, se concluyó que Tilikum no solo ahogó a Dawn Brancheau, sino que, además, le provocó una muerte dolorosa y muy tortuosa. El documento completo está disponible en ESTE ENLACE, pero se recomienda discreción y su lectura solo para fines de investigación y divulgación .

