Feria de Economia del Bienestar Animal: ¿Qué es y cuándo será la próxima en CDMX?

El bienestar animal comprende la manutención, atención, buen trato, alojamiento, desarrollo natural y salud de los animales.

Debido a esto, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Agencia de Atención Animal de la Ciudad de México llevará a cabo la Feria de la Economía del Bienestar Animal.

La Feria de la Economía del Bienestar Animal se realizará este 27 y 28 de septiembre en el Parque de La Bombilla, que está ubicado en Av. De la Paz A, Chimalistac, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Esta feria se realiza con la finalidad de sostener y fortalecer la economía de las personas que tienen una mascota, poniendo a su disposición productos para perros y gatos.

Además, durante este evento se tendrá la posibilidad de adopción responsable en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

De igual forma, durante la Feria de la Economía del Bienestar Animal se contará con un bazar con causa, pláticas, talleres, y acopio de donaciones.

En esta feria podrás encontrar productos de limpieza, alimento y juguetes para perros y gatos.

Este evento ya se ha realizado previamente, en agosto se llevó a cabo en Santa Catarina, Nuevo León, en donde hubo adopciones, expositores de artículos de mascotas, clínica móvil, orientación veterinaria, y organizaciones civiles que prestaron servicios.

Asimismo, en agosto también se efectuó en Poza Rica, Veracruz, donde se ofrecieron consultas veterinarias a bajo costo, charlas sobre fauna silvestre, exhibiciones de adiestramiento canino, una pasarela de adopción y hasta concurso de disfraces.

También se recibieron donaciones de alimento y botellas de PET destinadas a asociaciones que se dedican al rescate y protección animal.

¿Qué agencia protege a los animales en CDMX?

En la Ciudad de México la Ley de Protección y Bienestar de los Animales es la encargada de proteger a los animales como seres sintientes.

La Agencia de Atención Animal (AGATAN) es un órgano adscrito a la Secretaría del Medio Amiente de la Ciudad de México, que se encarga de generar políticas públicas en favor del cuidado y protección de los animales de la capital.

Cuenta con un hospital veterinario que ofrece servicios de desparasitación, certificado de salud, eutanasia, vacunación, curación de heridas, terapia física, pruebas de laboratorio, procedimientos quirúrgicos y hospitalización.

El Hospital Veterinario está ubicdo en Iztapalapa, y cuenta con un horario de atención de 6:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y los sábados y domingos de 8:00 a 16:00 horas.

Además, también cuenta con perros y gatos en adopción en la alcaldía Chapultepec e Iztapalapa. En caso de querer adoptar a una de las mascotas disponibles, se debe llenar un formulario disponible en su págna oficial.