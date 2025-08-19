Perro ‘gordo’ de Texcoco conquista Google Maps como atractivo turístico

En Texcoco, Estado de México, una perrita callejera ha pasado de ser vecina silenciosa a convertirse en una figura entrañable y reconocida en internet como el “Perro gordo de Texcoco”, apodada cariñosamente “La Gorda”.

Su costumbre de descansar sobre la banqueta frente a los locales del centro y su carácter tranquilo le han ganado el cariño de comerciantes y visitantes. Los locatarios se encargan de alimentarla y protegerla. Incluso, en temporada de bajas temperaturas, la visten con suéteres para mantenerla abrigada.

Lo que empezó como una presencia cotidiana en la calle terminó por transformarse en un fenómeno viral. La popularidad de 'La Gorda’ alcanzó tal nivel que Google Maps la reconoce como atracción turística de cinco estrellas.

Más de 500 usuarios han calificado al 'Perro gordo de Texcoco’ con la puntuación máxima, mientras otros comparten fotografías, anécdotas y experiencias de su visita, lo que refuerza su fama como símbolo local.

En Texcoco, Estado de México 🇲🇽 hay un perrito que duerme en una terminal de autobuses local. Como siempre está ahí, se convirtió en un atractivo turístico, al grado que ya tiene su propia recomendación en Google y tiene 5 estrellas ⭐️ pic.twitter.com/4X8FRKQTCR — Dilo con perritos (@DiloConPerritos) August 3, 2025

¿Dónde encontrar al perro gordo de Texcoco?

Vecinos señalan que la perrita apareció de manera inesperada en la zona y desde entonces hizo de la banqueta su hogar. Con el tiempo, se volvió parte del paisaje urbano y hoy es un punto de referencia en el municipio.

Quienes deseen visitarla pueden encontrar su ubicación directamente en Google Maps, bajo el nombre “El Perro Gordo de Texcoco”, asociado a la dirección Manzana 025, Centro, 56100 Texcoco de Mora, Méx.

El famosísimo perro gordo de Texcoco 🐕

Octava maravilla del mundo 🫡 pic.twitter.com/pDSQqk5o0E — Rusia (@RusiaMx) August 18, 2025

