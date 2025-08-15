Ricardo Gallardo impulsa la protección animal con refugio y Hospital ‘Huellitas’.

Continuando con acciones para impulsar sin límites el cuidado y el bienestar animal en el Estado, el Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó a la ciudadanía el Refugio y Hospital “Huellitas” en Soledad de Graciano Sánchez.

Este es un proyecto sin precedente que rescatará a perros y gatos en situación de calle o de abandono, los cuales serán debidamente atendidos por personal veterinario y con equipo profesional, otorgándoles una calidad de vida digna y saludable.

Ricardo Gallardo compartió, ante asociaciones protectoras de animales y habitantes del fraccionamiento Valencia, que ahora se trabaja para contrarrestar el maltrato en perros y gatos y para fomentar su adopción.

“Con este refugio damos un paso más en atención a la Ley de Protección a los Animales del Estado”, expresó.

El magno proyecto de 26.7 millones de pesos de inversión pública contempla una construcción de más de 4 mil metros cuadrados, en el que se habilitó un hospital, consultorios caninos, quirófanos, sala de primera atención, sala de rayos x, un centro de adopción, así como 500 estancias para perros y 100 para gatos, buscando, así mejorar la condición de vida de estos animales y reducir la sobrepoblación de la fauna doméstica en abandono.

Además de atención veterinaria y adopción, “Huellitas” brindará servicio de hospedaje temporal a mascotas.

JVR