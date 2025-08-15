Vocalista de Río Roma recuerda cuando sufrió un infarto en un avión | VIDEO

Los hermanos José Luis y Raúl Roma que son los vocalistas detrás de Río Roma recordaron uno de los momentos más complicados en su carrera como artistas cuando uno de ellos sufrió un infarto mientras se encontraban en pleno vuelo a Chile.

Fue en su visita al programa Sale el Sol que los cantante de Río Roma contaron lo ocurrido durante la sección ‘Enfrentados’, donde ocurrió un momento emotivo al recordar cuando la salud de uno de ellos estuvo comprometida en un momento donde había poco que se pudiera hacer.

Río Roma ı Foto: IG @ocesa

Vocalista de Río Roma recuerda cuando vivió un infarto

José Luis recordó cuando se encontraba viajando con su hermano a Chile para asistir a Viña del Mar, uno de los festivales de música más importantes en América Latina. Fue su hermano Raúl quien comenzó a sentirse mal, sin imaginar lo que le estaba pasando:

“Lo más difícil fue todo ese camino hacia Viña del Mar, cuando ya teníamos la invitación. Fuimos a Chile y, en el avión, tú (Raúl) te empezaste a sentir mal. Pensabas que era el estómago. Llegamos al hotel, te dieron una pastilla y te dormiste. Ese día, gracias a Dios, escuché que tocaste mi puerta y vi que algo estaba muy mal”, recordó.

Fue al llegar a un hospital que los médicos confirmaron que Raúl tenía un infarto y dudaron si podría volver a cantar por el esfuerzo que esto implicaría para su cuerpo. “Nos dijeron: ‘Está bien, justo llegaron’. El doctor agregó que no sabían si volverías a cantar o no. Fue muy duro escucharlo”, comentó José Luis.

“Eran tres noches de jurado y en la cuarta tú no querías cantar, pero te dije: ‘No me dejes solo’. Salimos, cantamos y nos llevamos las dos gaviotas”, añadió. Por su parte, Raúl mencionó que esa situación marcó su vida, pero hoy agradece seguir cantante y compartiendo su música.

Posteriormente, a través de sus redes sociales, los vocalistas de Río Roma aclararon que el infarto que sufrió uno de ellos en un avión ocurrió hace un par de años, por lo que agradecieron a su audiencia por su preocupación y les indicaron que ya todo se encontraba bien.