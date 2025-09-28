Profepa rescata a Mina, oso negro del Zoológico La Pastora; inicia nueva vida en Fundación Invictus

Mina, un ejemplar de oso negro, fue rescatada del Zoológico La Pastora en Nuevo León en condiciones críticas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y ahora inicia una nueva etapa de su vida en las instalaciones de Fundación Invictus, en Hidalgo.

La titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, informó mediante un video en la red social X, antes Twitter, que Mina recibirá atención veterinaria especializada y trato digno.

“Desde que entregamos a Mina al Zoológico La Pastora, la responsabilidad de garantizar su cuidado, atención y trato digno ha sido total y absolutamente del zoológico. No obstante, debido a su estado grave de salud, la Profepa interviene como autoridad federal para resguardar su bienestar”, dijo Boy Tamborrell.

Vía videos en redes sociales se viralizó el estado de Mina, en el que se le veía baja de peso, con el pelaje apelmazado, heridas visibles llenas de moscas en la piel de sus piernas y con las garras descuidadas y sin fuerza para andar.

Debido a su delicado estado, el traslado de Nuevo León a Hidalgo por vía aérea fue cuidadosamente planificado y realizado con éxito, informó la Profepa.

En Fundación Invictus, Mina recibe atención de un equipo de veterinarios especializados, además del apoyo de un especialista en medicina biorreguladora que viajó desde Colombia para colaborar en su recuperación.

“Este es el inicio de una nueva vida para Mina, sin dolor y con trato digno. Les iremos compartiendo paso a paso sus avances”, informó Fundación Invictus.

La Profepa recordó que Mina fue rescatada en febrero de 2023 y entregada para su custodia definitiva al Zoológico La Pastora. Desde entonces, la responsabilidad de su cuidado correspondía al zoológico; sin embargo, su estado grave de salud motivó la intervención federal para asegurar su bienestar.

La autoridad también anunció que realizará una inspección exhaustiva del Zoológico La Pastora para verificar el estado de los demás ejemplares y garantizar que se cumplan las condiciones de trato digno.

