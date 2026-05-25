Rescatan a mono que fue amarrado a una batería en Sinaloa; Profepa abre investigación

Rescatan a mono que fue amarrado a una batería en Sinaloa.

Un mono fue localizado amarrado a una batería de automóvil y expuesto al intenso calor en un fraccionamiento en el sector Urbi Villa del Rey, en Los Mochis, Sinaloa. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya inició una investigación.

El caso se dio a conocer gracias a las redes sociales, en donde se ha generado una gran indignación por las condiciones en las que se encontraba el ejemplar. El abandono se reportó el domingo 24 de mayo de 2026.

En el video compartido en Internet mostró al mono amarrado a una batería de un automóvil, mientras se encuentra resguardado en un pilar para buscar sombra.

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Tras hacerse viral el caso, la Profepa y autoridades locales acudieron al lugar donde se encontraba el animal, para revisar las condiciones en las que se encontraba. Además, inició una investigación para buscar a el o los responsables de este hecho.

🔴 @PROFEPA_Mx atiende caso de mono amarrado en Los Mochis, #Sinaloa, tras difusión de video en redes



👉🏻Luego de que un video difundido en redes sociales mostrara a un pequeño primate aparentemente en malas condiciones y amarrado a una pila de automóvil en un domicilio del… pic.twitter.com/04sAoHzRFn — Michelle Rivera (@michelleriveraa) May 25, 2026

De momento se desconoce tanto la especie exacta del primate como si su posesión era legal, ya que no se ha presentado la documentación correspondiente.

El caso se encuentra actualmente bajo revisión de las autoridades ambientales, informó el titular de la PROFEPA en Sinaloa, Marco Moreno.

Así reaccionaron las redes al abandono de un mono en Sinaloa

En redes sociales, comenzaron a circular videos que mostraron las condiciones en las que se encontraba el mono, por lo que los usuarios de la red X emitieron su opinión sobre el hecho.

“¿y quién va a atender este caso?”

“¡Por favor, ayúdenlo! Y castiguen a inepto y desalmado que hace esto”

“Deben denunciar a quien lo puso ahí”

“Pobrecito monito”

“Amarren al dueño así”

“Como acaban con los pobres animales”

Los comentarios antes citados, son reflejo de la indignación que sintieron los internautas ante el hallazgo de un mono amarrado a una batería de automóvil. Además, señalaron que es sorprendente que la persona que grabó el video no hace nada por salvar al ejemplar.

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JVR