Turismo naviero en Sinaloa

Arriba crucero a Mazatlán, Sinaloa, con más de 3,700 turistas

La llegada del “Navigator Of The Seas” eleva a 68 los cruceros en Sinaloa este año, lo cual ha generado una derrama superior a los 391 millones de pesos en el puerto

El crucero Navigator Of The Seas atracó este lunes en Mazatlán con más de 3,700 visitantes internacionales.
El crucero Navigator Of The Seas atracó este lunes en Mazatlán con más de 3,700 visitantes internacionales. Foto: Gobierno Mazatlán
Por:
La Razón Online

La actividad turística en el puerto de Mazatlán arranca fuerte la semana con la llegada este lunes de más de 3,700 visitantes internacionales a bordo del crucero “Navigator Of The Seas”.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que esta embarcación es la número 68 en llegar al puerto en lo que va de 2026, para sumar más de 244 mil turistas y una derrama económica superior a los 391 millones de pesos.

Turistas extranjeros recorren el Centro Histórico y el Malecón tras el arribo de una nueva embarcación al puerto.
Turistas extranjeros recorren el Centro Histórico y el Malecón tras el arribo de una nueva embarcación al puerto. ı Foto: Gobierno Mazatlán

El “Navigator Of The Seas” atracó en la terminal portuaria a las 7:30 de la mañana, proveniente de Los Cabos con 3,705 pasajeros y 1,205 tripulantes en total.

TE RECOMENDAMOS:
Autoridades del municipio de Ecatepec.
Acciones del Ayuntamiento

Con programa nocturno se retiran más de 7 mil toneladas de basura en Ecatepec

Se trata también del crucero número 5 en visitar el destino durante mayo, mes en el que se han recibido a más de 19 mil cruceristas, que han generado una derrama económica de 30 millones de pesos.

La actividad naviera en mayo suma cinco cruceros y una derrama económica de 30 millones de pesos en el destino.
La actividad naviera en mayo suma cinco cruceros y una derrama económica de 30 millones de pesos en el destino. ı Foto: Gobierno Mazatlán

Los cruceristas aprovechan su estancia en la ciudad para recorrer los atractivos turísticos más representativos, como Olas Altas, el Clavadista, la Zona Dorada, el Malecón, así como el Centro Histórico, la Plazuela Machado, Catedral y el Mercado Municipal José María Pino Suárez, entre otros lugares.

am

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
CCH Naucalpan
Fue difundida en redes sociales

CCH Naucalpan activa protocolos de seguridad tras amenaza de atentado


Google Reviews