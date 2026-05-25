Con programa nocturno se retiran más de 7 mil toneladas de basura en Ecatepec

Al caer la noche, trabajadores de Servicios Públicos, a bordo de camiones recolectores, recorren 88 colonias de la parte alta de Ecatepec para brindar el servicio gratuito de recolección de basura, gracias a lo cual se han retirado más de siete mil toneladas de residuos en este año.

La presidenta municipal Azucena Cisneros Coss puso en marcha en enero pasado el programa gratuito de recolección nocturna de basura en zonas colindantes con nueve barrancas prioritarias, con 20 rutas, que abarcan 87 colonias y 375 calles.

Y el pasado 15 de mayo la munícipe llevó dicha iniciativa a 10 rutas de Ciudad Cuauhtémoc. Así se busca evitar que los desperdicios acaben en barrancas y provoquen inundaciones en las partes bajas del municipio durante la temporada de lluvias.

Los días lunes, miércoles y viernes, de 22:00 a 01:00 horas del día siguiente, los trabajadores, en coordinación con Seguridad Pública y en ocasiones acompañados por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, acuden puntualmente a recolectar la basura, lo que beneficia a 10 mil familias por noche.

Hasta la fecha han recolectado en las primeras 20 rutas, de comunidades aledañas a las barrancas de San Andrés de la Cañada, San Carlos, Óstor (Almárcigo Norte), Las Venitas, Chapultepec, San Pedro Xalostoc, Tablas del Pozo, Mesa de Leones y La Joya, un total de siete mil 379 toneladas de basura. Mientras que en Ciudad Cuauhtémoc se han retirado 150 toneladas, informó Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos.

“La visión de nuestra presidenta desde el primero de enero del 2025 fue muy puntual: limpieza, limpieza, limpieza, porque la basura mata”, afirmó.

Con este programa, el gobierno de Ecatepec trabaja a marchas forzadas para resolver de raíz el problema de las inundaciones, debido a que al retirar la basura de la vía pública, se reducen las posibilidades de taponamientos en los areneros, cárcamos, alcantarillas y redes de drenaje.

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FGR