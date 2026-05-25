CCH Naucalpan activa protocolos de seguridad tras amenaza de atentado

El Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Naucalpan activó este lunes sus protocolos institucionales de seguridad luego de que circulara en redes sociales una presunta amenaza de atentado por parte de un posible estudiante.

De acuerdo con un comunicado emitido por las autoridades del plantel, durante la jornada escolar se reforzó la vigilancia en los accesos con apoyo de personal de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México y de integrantes de la Comisión Local de Seguridad.

“Entran en operación los protocolos institucionales de seguridad por parte de la Comisión Local de Seguridad en coordinación con autoridades de la SPAMSU y de la Oficina Jurídica”, informó la institución.

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Las autoridades educativas exhortaron a la comunidad estudiantil a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y pidieron reportar cualquier actividad sospechosa que pudiera representar un riesgo para estudiantes, docentes o trabajadores del plantel.

CCH Naucalpan ı Foto: ilustrativa: Archivo Cuartoscuro

La alerta surgió tras la publicación realizada por un usuario en un grupo de redes sociales relacionado con actividades escolares del CCH Naucalpan, en la que presuntamente amenazaba con cometer un ataque utilizando un arma punzocortante.

Según los mensajes difundidos, el sujeto habría advertido que acudiría al plantel vestido con una espada tipo katana para agredir a otros estudiantes sin motivo aparente.

El caso generó preocupación entre alumnos y padres de familia debido a antecedentes recientes de violencia escolar registrados en instituciones de educación media superior de la UNAM.

En 2025, un estudiante armado ingresó al CCH Sur y atacó a sus compañeros, hecho en el que perdió la vida Jesús Israel, de 16 años de edad. Posteriormente, el agresor sufrió fracturas en ambas piernas al intentar huir brincando desde uno de los edificios del plantel.

Tras ese ataque, la UNAM reforzó sus medidas de seguridad y protocolos preventivos en distintos planteles del sistema CCH para evitar nuevos incidentes de violencia.

Desde entonces se han dado diversas amenazas a través de redes sociales, mismas que la universidad ha investigado, con el fin de mantener a toda la comunicad estudiantil segura al interior de los planteles.

CCH Naucalpan ı Foto: ilustrativa: Cuartoscuro.

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LMCT