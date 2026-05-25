Concreta gobernador Samuel García 400 mdd más para NL

“Hoy nos anuncian otros 400 mdd para tener una terminal de primer mundo", dijo el Gobernador.

Paris, Francia — En su penúltimo día de gira por Europa, el Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, informó sobre la inversión de 400 millones de dólares más para el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Estos recursos, que aporta Vinci Airports, se destinarán en la fusión y modernización de las terminales A y C de la central aérea.

“Hoy nos anuncian otros 400 mdd para tener una terminal de primer mundo, que es la que va a tener Monterrey en un futuro, pero ya para el Mundial vamos a tener listo todo el tema de migración, tecnología, servicios y accesos”, explicó Samuel Alejandro García Sepúlveda.

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“Se va a notar esa inversión en el Mundial porque vamos a tener servicios de migración automáticos”.

Estos fondos, se suman a otros 400 millones de dólares que invirtió la compañía aeroportuaria del 2024, a partir de su participación estratégica en Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA).

Este proyecto responde al crecimiento económico e industrial de Nuevo León, impulsado por el fenómeno de nearshoring y la llegada de nuevas inversiones extranjeras de alto impacto, que han incrementado la demanda de conectividad aérea para pasajeros y carga.

La expansión aeroportuaria fortalece la posición de la entidad como uno de los principales centros logísticos, industriales y de negocios de América Latina.

La nueva inversión de 400 millones de dólares más por parte de Vinci Airports representa un voto de confianza en la estabilidad económica y el potencial estratégico de Nuevo León, consolidando una alianza de largo plazo orientada al desarrollo de infraestructura de clase mundial que acompañe el crecimiento sostenido del Estado y su integración con mercados globales.

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FGR