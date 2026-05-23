Samuel García anuncia nueva ruta Monterrey - Madrid con Iberia

El gobernador Samuel García Sepúlveda durante el anuncio de la nueva ruta Monterrey-Madrid en las oficinas de Iberia.

El Gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, anunció el inicio de un nuevo vuelo con la Aerolínea española Iberia Madrid-Monterrey.

Desde el corporativo global de la empresa aérea, el Mandatario estatal explicó que esta nueva ruta permite al estado una conexión con más de 140 países de todo el mundo a través de la compañía y sus aliados comerciales.

Alianza entre Iberia y Viva Aerobus facilitará el traslado de pasajeros desde 32 destinos en México. ı Foto: Gobierno Nuevo León

“Esto crea una gran conexión aérea, porque Iberia tiene conexión con 40 ciudades de España y más de 100 en todo Europa, estamos hablando de una conectividad de 140 ciudades que va a poder llegar el neoleonés que viene a Europa”.

El vuelo tendrá tres frecuencias a la semana a partir del 2 de junio, saliendo desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

Samuel García, gobernador de Nuevo León. ı Foto: Gobierno Nuevo León

Tras el anuncio, el Gobernador señaló que esto abre muchas oportunidades para el turismo y turismo de negocios tanto en Nuevo León, como para todo el país, ante la gran conectividad con la que cuenta la ciudad.

La ruta será operada con aeronaves Airbus A330-200 con capacidad para 288 pasajeros. Adicionalmente, se establecerá un acuerdo de conectividad con Viva para vincular Monterrey con 32 ciudades del interior de México.

Además, es socio comercial de American Airlines, British Airways y Aer Lingus de Irlanda, siendo la aerolínea con mayor cobertura desde Madrid.

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