Detienen a Isidro Mejía, exalcalde de Tampamolón, SLP; le decomisan arsenal

Detienen a Isidro Mejía, "El Chilo", y a su esposa, en posesión de amplio arsenal.

Autoridades de San Luis Potosí detuvieron al exalcalde de Tampamolón y excandidato por Morena al mismo cargo, Isidro Mejía Gómez, junto con su esposa, a quienes se les decomisó un amplio arsenal.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública, recuperado por medios nacionales, la detención del exedil, también conocido como “El Chilo Mejía”, y su esposa Gabriela “N”, ocurrió durante un operativo en la carretera Tampamolón - San José de la Cruz, a la altura del Rancho El Diamante.

Elementos de la Guardia Civil de San Luis Potosí. ı Foto: Guardia Civil Estatal de SLP

Según las versiones difundidas en medios, elementos de la Guardia Civil Estatal localizaron una camioneta Dodge RAM roja, cuyos conductores, al percatarse de que habían sido identificados por autoridades, habrían intentado darse a la fuga.

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No obstante, los elementos de la Guardia Civil dieron alcance al vehículo y detuvieron a sus ocupantes, quienes resultaron ser el expresidente municipal y su esposa, en posesión de armas de fuego.

A Isidro Mejía y su esposa les fueron decomisados:

1 fusil AK-47 (“cuerno de chivo”)

1 rifle AR-15

1 escopeta semiautomática

2 rifles adicionales

3 armas cortas

7 cargadores abastecidos

86 cartuchos útiles

Tanto Isidro Mejía como su esposa fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que determinará su situación jurídica y continuará las investigaciones.

Hasta el momento de los reportes, autoridades no habían informado los delitos específicos que podrían imputarse. Según reportes, el caso podría estar relacionado con posibles violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, aunque las investigaciones seguían en desarrollo.

Finalmente, la detención ocurrió horas después de que familiares del exalcalde reportaran su desaparición.

“El Chilo Mejía” fue alcalde de Tampamolón y candidato de Morena al mismo cargo

Isidro Mejía Gómez, ahora detenido, fue presidente municipal de Tampamolón Corona, San Luis Potosí, entre 2018 y 2021 bajo las siglas de Nueva Alianza.

Durante y después de su administración enfrentó señalamientos y denuncias relacionadas con presuntas irregularidades administrativas y acusaciones vinculadas con crimen organizado.

En septiembre de 2021, el Congreso estatal aprobó una sanción que lo inhabilitó para ocupar cargos públicos, debido a irregularidades relacionadas con la omisión o presuntas fallas en consultas indígenas para elaborar el Plan Municipal de Desarrollo.

No obstante, en 2024 se postuló para el mismo cargo, ahora bajo las siglas de Morena.

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