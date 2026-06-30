Muere conductor del vehículo que atropelló a multitud en Los Cabos, durante fiesta mundialista

Roberto Arellano, el conductor del vehículo que atropelló a una multitud en Los Cabos, Baja California Sur, durante los festejos por el triunfo de México frente a Chequia el 24 de junio, perdió la vida después de varios días de estar hospitalizado.

Así lo informó el secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería, quien informó que el conductor del vehículo implicado en el incidente falleció a las 09:43 horas de este martes.

🔴El secretario general del Ayuntamiento de Los Cabos, Alberto Rentería Santana, confirmó el deceso de Roberto Arellano Severo.



Se trata del conductor involucrado en el atropellamiento masivo registrado la semana pasada en Cabo San Lucas tras el partido de la Selección Mexicana… pic.twitter.com/W9IGFra1Vq — Azucena Uresti (@azucenau) June 30, 2026

“Lamentamos informar el fallecimiento del conductor del vehículo del atropellamiento del miércoles pasado, hoy a las 9:43 am. Nuestras condolencias a la familia”, escribió el funcionario de Los Cabos en sus redes sociales.

De acuerdo con reportes de medios locales, el conductor, de nombre Roberto Arellano, había estado hospitalizado varios días derivado de las lesiones que sufrió aquel miércoles 24 de junio, cuando, después de arrollar a la multitud, se impactó contra un poste y sufrió una golpiza por parte de los presentes.

¿Culpa del conductor o de la gente? Muerte de Roberto Arellano reaviva debate sobre controversial VIDEO

La muerte de Roberto Arellano, conductor del vehículo que protagonizó el arrollamiento, revivió el debate sobre quién fue el responsable del incidente que dejó 17 personas lesionadas y, ahora, una fallecida.

🇲🇽 México firmó una noche histórica al golear 3-0 a Chequia y cerrar la fase de grupos con paso perfecto. El equipo de Javier Aguirre sumó nueve puntos de nueve posibles, no recibió un solo gol y se convirtió en la primera Selección Mexicana en ganar sus tres partidos de una fase… pic.twitter.com/MuRCBW7Gfv — La Razón de México (@LaRazon_mx) June 25, 2026

El miércoles 24 de junio, la Selección Mexicana venció a Chequia en la tercera ronda de la Fase de grupos del Mundial 2026, lo que alentó festejos masivos en distintas ciudades. Desafortunadamente, no todas fueron alegres.

De acuerdo con un video que circuló en redes sociales el día siguiente de la victoria nacional, en Los Cabos, Baja California Sur, un vehículo embistió a una multitud que celebraba el triunfo de “El Tri” en las calles de esta ciudad, conocida por su alta afluencia turística.

Un atropello ocurrió en Baja California Sur durante los festejos por la goleada de México contra Chequia. El incidente dejó aproximadamente 17 personas afectadas. Las autoridades locales están investigando las circunstancias del evento. pic.twitter.com/pyto6T6XPg — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) June 25, 2026

Después de arrollar a los manifestantes, el vehículo sigue avanzando y choca contra un poste, después de lo cual la multitud enfurecida corre a alcanzarlo, lo rodea, abre la puerta y agrede al conductor.

Pero, ¿fue culpa de él? En la grabación también se mira que momentos antes del atropellamiento, la multitud estaba agrediendo al vehículo. Se observa cómo los presentes sacudían el carro, le aventaban vasos y le gritaban.

De acuerdo con reportes, el vehículo habría intentando pasar por esa calle, que no se encontraba oficialmente cerrada, pero sí bloqueada por los aficionados.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur informó que abrió una carpeta de investigación por estos hechos.

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