Hay 7 hospitalizados tras atropellamiento

Siete personas permanecen internadas, dos graves, uno de ellos es el conductor, y otras 10 fueron dadas de alta luego del atropellamiento masivo registrado en el centro de Cabo San Lucas, durante los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

El gobierno municipal informó que las 17 personas que resultaron lesionadas recibieron atención médica de la siguiente manera; 10 en el IMSS (8 mujeres y 2 hombres), 3 en el Hospital General, 2 en el Hospital San Luke’s, 1 en AMC y 1 persona más bajo código de emergencia.

17 Heridos tras el incidente masivo en Los Cabos

Las autoridades señalaron que la unidad quedó rodeada por un grupo de personas y, por circunstancias que serán determinadas por la autoridad competente, avanzó entre la multitud, ocasionando lesiones a varios.

De inmediato se activaron los protocolos de emergencia. Elementos de Seguridad Pública, Tránsito Municipal, Bomberos, Protección Civil y los servicios de atención médica acudieron al lugar para asegurar la zona, brindar atención prehospitalaria y trasladar a las personas lesionadas a distintos nosocomios.

El conductor de la unidad involucrada también recibió atención médica y quedó bajo custodia de la autoridad ministerial, que realizará las investigaciones correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.