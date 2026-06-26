Ven impacto ambiental en todo el Valle de México con El Caracol

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, aseguró que la recuperación del humedal El Caracol tendrá beneficios directos para alrededor de 200 mil personas de la región, debido a que ayuda a estabilizar el suelo, alimentar los mantos freáticos, regular el clima y disminuir problemas relacionados con inundaciones.

“El Caracol va a ser el parque ecológico más grande de la Zona Metropolitana del Valle de México. Va a ser un centro de esparcimiento familiar, un pulmón verde, un centro de miles de aves migratorias. Y va a ser el orgullo de Ecatepec.

El Dato: El Caracol forma parte del Área Natural Protegida del Lago de Texcoco y es un importante proyecto de recuperación ecológica que funciona como un refugio de aves.

“Están regresando especies. Ya vemos garzas, patos, águilas, flora endémica que creíamos perdida. Este lugar vuelve a ser un oasis para las aves migratorias. Se ven miles y miles de pájaros”, sostuvo.

En entrevista con La Razón la alcaldesa detalló que el sistema del humedal permitirá recibir aguas pluviales y realizar procesos naturales de filtración mediante celdas, vegetación y materiales propios del sitio, lo que favorece la limpieza del líquido y la reducción de bacterias.

“Es un es un humedal que tiene todas esas bondades, todos estos beneficios para el clima, para los mantos freáticos, para el tema de las inundaciones que se canalizan aguas fluviales a este humedal, aguas negras también, porque tiene toda una serie de celdas naturales que van cayendo por gravedad y van limpiando el agua, es un sistema léntico que permite que el agua vaya fluyendo y eso va limpiando también con vegetación específica, de la propia piedra que está ahí, la salinidad, pues todo eso está probado que ayuda a todo lo que es la desintegración de bacterias y eso ayuda porque es agua de calidad la que se está filtrando”, dijo.

Cisneros añadió que el proyecto contempla recuperar 500 hectáreas de las 800 que conforman el área, y hasta el momento se han intervenido 123, por lo que uno de los principales retos, dijo, es lograr llenar el humedal de agua y mantener su funcionamiento.

La última etapa contempla convertir el sitio en un parque de observación de aves y senderismo para los habitantes del municipio de Ecatepec.

Luego de que personas construyeran sus viviendas en los alrededores del humedal la alcaldesa dijo que actualmente hay un proceso jurídico que está en las instancias de las fiscalías tanto en la Fiscalía General de la República como en la Fiscalía Estatal.

“Estamos nosotros muy pendientes de cualquiera de los resolutivos y nosotros lo que estamos haciendo es proteger todas las demás hectáreas”, informó.

En cuanto al abastecimiento de agua, señaló que al inicio de su administración encontraron un sistema “terrible” con graves deficiencias, con pozos sin mantenimiento, infraestructura obsoleta, problemas de suministro eléctrico y presuntas irregularidades relacionadas con el manejo del agua.

“Hoy estamos cambiando a un año y medio, estamos ya cambiando toda la dinámica del agua por la red en Ecatepec, que es un derecho humano que hemos estado ya cumpliendo en muchas de las zonas esperamos que este año y el que sigue terminemos de estabilizar en todo el territorio el agua por la red, pero hemos avanzado mucho”.

Recordó que a su llegada a la presidencia municipal de Ecatepec encontró el sistema de agua “terrible, deshecho, sin mantenimiento en los más de 90 pozos, con las cuchillas bajadas por compañía de luz, porque no pagaron la luz ni para los pozos, eso dejó sin agua a muchos vecinos, además, con el huachicoleo del agua todo lo que da, con la venta de pipas, también que era una cosa exorbitante”.

Recientemente la alcaldesa puso a andar el pozo San Agustín, reperforado y rehabilitado con tecnología de punta para abastecer de agua potable a 43 mil habitantes de tres colonias.

Al inicio de su administración, la Azucena Cisneros informó que muchos de los pozos los encontraron colapsados, devastados, con huachicoleo de agua y con válvulas cerradas, por lo que realizaron trabajos exhaustivos para echarlos andar y rescatar la infraestructura.

Explicó que el pozo San Agustín, ubicado en avenida Adolfo López Mateos (R1) esquina con avenida Lourdes, colonia San Agustín Primera Sección, fue abandonado por años, por lo que fue reperforado 200 metros más para dotar agua de calidad.

“Antes estaba a 100 metros de profundidad. Hoy está a 300 metros para darnos agua y agua de calidad. Obviamente, hay que tener todos los parámetros y normas que se tienen que cumplir”, dijo.

Cisneros destacó que se trata del cuarto pozo de 11 que echarán andar con tecnología de punta, por lo que cuentan con telemetría y se controlarán desde una tablet.

Características

El proyecto del humedal destaca por rescatar áreas ecológicas.

Qué es: Es un vaso regulador hídrico que va a recargar los mantos freáticos y va a tratar aguas combinadas. Va a regular grandes avenidas y va a estabilizar suelos.

Objetivo: Hacer el parque ecológico más grande de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Extensión: 800 hectáreas, ya recuperadas 123

Vocación: 550 hectáreas inundables y 250 hectáreas para áreas recreativas