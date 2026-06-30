¿Quién es Roger Stone, el consultor que contrató SLP que es antiguo aliado de Trump?

El nombre de Roger Stone volvió a colocarse en la conversación pública luego de que una investigación periodística revelara que el Gobierno de San Luis Potosí habría contratado los servicios del estratega político estadounidense, conocido por su estrecha relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La información generó polémica debido al historial de Stone dentro de la política estadounidense y a las reacciones de las autoridades mexicanas.

Mientras el gobierno potosino rechazó haber celebrado un contrato personal con el consultor, su nombre se convirtió en tendencia por su cercanía con el mandatario estadounidense y por los escándalos que han marcado su trayectoria.

El que @RGC_Mx, gobernador de San Luis Potosí, haya contratado a Roger Stone amerita los mismos señalamientos que se le hicieron a la gobernadora @MarinadelPilar.



Al haber dinero público involucrado la pregunta es obligada: ¿Estamos en cumplimiento de las leyes de MX y EU? pic.twitter.com/N47JSUY9nZ — Mejía, Salvador (@ESEMEJIA) June 30, 2026

¿Quién es Roger Stone?

Roger Stone es un consultor político, estratega y lobista estadounidense con más de cinco décadas de experiencia en campañas electorales del Partido Republicano.

Inició su carrera política en la década de 1970 y trabajó para campañas de figuras como Richard Nixon, Ronald Reagan y George H. W. Bush. Con el paso de los años adquirió fama por utilizar estrategias de comunicación agresivas y por convertirse en uno de los operadores políticos más conocidos dentro del conservadurismo estadounidense.

Sin embargo, su nombre alcanzó notoriedad internacional por su estrecha relación con Donald Trump.

Stone mantiene una amistad y alianza política con Donald Trump desde finales de la década de 1980, cuando el ahora presidente de Estados Unidos aún era un empresario dedicado al sector inmobiliario.

Durante años promovió públicamente la posibilidad de que Trump buscara la Presidencia y, cuando éste decidió competir en las elecciones de 2016, formó parte del grupo de asesores que impulsó su campaña durante los primeros meses.

Aunque abandonó formalmente el equipo antes de la elección presidencial, continuó siendo uno de sus principales aliados políticos y defensores públicos.

Roger Stone, consultor político estadounidense ı Foto: ABCNEWS

Además de su carrera política, Stone ha protagonizado diversos escándalos judiciales.

En 2019 fue declarado culpable por un tribunal federal de Estados Unidos de obstrucción a una investigación del Congreso, proporcionar declaraciones falsas y manipulación de testigos, delitos relacionados con la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Un año después, Donald Trump conmutó su condena y posteriormente le otorgó un indulto presidencial, una decisión que generó fuertes críticas por parte de legisladores y especialistas en materia política.

A lo largo de su trayectoria, Stone también ha sido señalado por recurrir a campañas de confrontación y tácticas políticas que lo han convertido en una de las figuras más controvertidas del Partido Republicano.

¿Por qué se menciona a Roger Stone en México?

El consultor estadounidense volvió a ser noticia después de que una investigación periodística señalara que el Gobierno de San Luis Potosí habría contratado sus servicios de consultoría.

Tras la publicación, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona negó haber firmado un contrato personal con Stone y sostuvo que la información difundida no reflejaba los términos de la relación. Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que, con la información disponible hasta ese momento, no existía evidencia de un contrato directo entre el gobierno estatal y el estratega político.

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MSL