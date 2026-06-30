Hidalgo aprueba auditoría ASF 2025 sin observaciones: finanzas transparentes

Los recursos públicos de Hidalgo, que superan los 6 mil 567 millones de pesos, son manejados de forma transparente y sin irregularidades. Así lo confirmó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la primera entrega de resultados de la Cuenta Pública 2025, donde el gobierno estatal no recibió ninguna observación económica ni administrativa.

Este dictamen favorable se dio tras la fiscalización de la ASF, que revisó la distribución de las Participaciones Federales. La auditoría abarcó un monto exacto de 6 mil 567 millones 686 mil 910.70 pesos asignados a la entidad.

ASF realiza 32 auditorías

La ASF, como órgano fiscalizador federal, realizó 32 auditorías a nivel nacional, una por cada entidad federativa, enfocándose en la correcta aplicación de estos fondos. En el caso de Hidalgo, el proceso concluyó sin señalar anomalías.

Este resultado subraya el compromiso del Gobierno de Hidalgo, encabezado por el gobernador Julio Menchaca Salazar, con una administración pública que prioriza la disciplina financiera y la correcta aplicación de los fondos. Es un reflejo de la gestión que busca fortalecer los controles internos y asegurar la legalidad en el uso de cada peso.

La Secretaría de Hacienda del Estado, bajo la dirección de Esther Ramírez Vargas, ha sido clave en este logro. Su conducción responsable de las finanzas públicas ha permitido que las auditorías federales no encuentren observaciones hasta el momento, demostrando un estricto cumplimiento normativo y coordinación constante con las instancias fiscalizadoras.

Desde la Secretaría de Contraloría, se enfatiza que este éxito es fruto de un trabajo preventivo y de acompañamiento institucional. El objetivo es claro: fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en todas las dependencias del Poder Ejecutivo.

“Más que corregir errores, buscamos evitarlos. La prevención, la capacitación y el fortalecimiento de los controles internos aseguran que los recursos públicos lleguen a su destino: el bienestar de las y los hidalguenses”, afirmó Álvaro Bardales Ramírez, secretario de Contraloría.

La fiscalización es un proceso continuo, y el Gobierno de Hidalgo asegura que mantendrá su colaboración con la Auditoría Superior de la Federación en las próximas entregas de la Cuenta Pública 2025. La transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas seguirán siendo pilares fundamentales.

Con este primer resultado positivo, Hidalgo reafirma su modelo de gobierno honesto y eficiente. El correcto ejercicio de los recursos públicos es una prioridad constante para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en la gestión estatal.

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JVR