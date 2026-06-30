Presentan el Cervantino número 54

La Gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, encabezó la ceremonia de la Presentación de la edición 54 del Festival Internacional Cervantino “La Fiesta del Espíritu”. Durante 16 días, la entidad será nuevamente el escenario del mundo. Llegarán artistas de 28 países.

La entidad se alista para la 54ª edición del FIC, “La Fiesta del Espíritu”, que se realizará del 3 al 8 de octubre de 2026. Este año, el festival promete una experiencia cultural vibrante, con Francia como país invitado de honor y un emotivo homenaje al centenario de José Alfredo Jiménez, ícono musical de México.

García Muñoz Ledo destacó que el FIC 2026 fortalece los lazos entre México y Francia, conmemorando 200 años de relaciones diplomáticas.

Francia, cuna de la Ilustración y defensora de la libertad, aporta una rica tradición artística que dialoga con la identidad mexicana. Además, por primera vez, 20 estados de México se suman al Cervantino, transformando el evento en un gran mosaico cultural que refleja la diversidad del país.

🎭✨ Guanajuato está listo para volver a ser el escenario donde el mundo se encuentra a través del arte y la cultura.



Presentamos la 54 edición del Festival Internacional @cervantino, que se realizará del 3 al 18 de octubre. Este año recibiremos a Francia como país invitado de… pic.twitter.com/o1I8eskkEK — Libia Dennise (@LibiaDennise) June 30, 2026

Más de 1,400 artistas guanajuatenses participarán, mostrando el talento local y la riqueza cultural de la región. Proyectos como Ruelas y el Escenario de la Gente llevarán el arte a las comunidades, honrando las raíces del festival y llevando la cultura a donde más se necesita, como afirmó la Gobernadora.

Estos espacios celebran a los municipios y sus tradiciones más auténticas.

La edición 2026 será especial al conmemorar el centenario del natalicio de José Alfredo Jiménez, orgullo de Guanajuato y uno de los compositores más importantes de México. Su legado musical resonará en los escenarios del FIC.

“La cultura transforma y nos une”, enfatizó la Mandataria, describiendo el Cervantino como un abrazo entre culturas y un puente poderoso entre naciones, que busca renovar la esperanza de un mundo mejor a través del arte.

El FIC, que hoy late con fuerza, nació en la calle, en la entrañable Plazuela de San Roque, gracias al maestro Enrique Ruelas y la Universidad de Guanajuato. Esta institución, “alma mater” del Cervantino, ha sido clave en guiar generaciones de talento y sembrar sensibilidad y amor por las artes, consolidando al festival como una expresión viva de libertad.

Del 3 al 18 de octubre de 2026 se llevará a cabo la edición 54 del Festival Internacional Cervantino, la gran celebración de arte y la cultura de América Latina, la cual tendrá como país invitado a Francia y 20 Estados participantes de la República Mexicana.



Durante la… pic.twitter.com/OQ8dFgAQqI — Festival Internacional Cervantino (@cervantino) June 30, 2026

Con 17 sedes, 94 espectáculos y 212 funciones, el FIC reunirá a 2,746 artistas de 28 países en 6 disciplinas artísticas, incluyendo 22 exposiciones que conformarán el Programa Estatal de Artes Visuales.

La presentación oficial en Guanajuato, y simultáneamente en la Ciudad de México, reafirma el compromiso de tender puentes con el mundo a través del arte y la cultura.

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MSL