Baja California simplifica trámites e impulsa inversión en México.

Emprendedores y empresas en Baja California encontrarán un camino más ágil para establecer o expandir sus negocios. El gobierno estatal y sus siete municipios han unificado criterios para simplificar trámites y digitalizar servicios, buscando impulsar la inversión y fortalecer la economía local con mayor claridad y eficiencia.

La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda encabezó la firma del Acuerdo de Implementación del Modelo Estatal de Homologación de Fomento a la Inversión.

Este pacto estratégico agiliza la atención de proyectos mediante una coordinación sin precedentes, posicionando a Baja California como el primer estado del país en alinear su estrategia con el Decreto Federal para la Autorización Inmediata de Inversiones, promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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“Baja California demuestra su liderazgo nacional al trabajar como un solo equipo”, afirmó la gobernadora Avila Olmeda.

“Hoy asumimos el compromiso de unificar procesos, simplificar procedimientos y digitalizar trámites prioritarios para ofrecer respuestas rápidas, transparentes y eficientes”, agregó.

Firmamos el Acuerdo de Implementación del Modelo Estatal de Homologación de Fomento a la Inversión de Baja California, convirtiéndonos en el primer estado del país en sumarse a este modelo a través de la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones.



Con esto, los siete municipios… pic.twitter.com/NMaLmuxwUK — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) June 30, 2026

Se reducen 50% los requisitos y tiempos

Este modelo reduce más del 50 por ciento los requisitos y tiempos de resolución para trámites estatales y municipales, integrando todo en una ventanilla digital única y un solo expediente.

Crystel Arellano Moreno, coordinadora nacional de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, destacó que ciertos proyectos federales obtendrán respuesta en un máximo de 30 días hábiles, y el conjunto de autorizaciones de los tres niveles de gobierno se resolverá en aproximadamente 90 días.

Además, la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles, disponible en www.establecimientos-mercantiles.gob.mx/ventanilla, reduce en 84 por ciento los requisitos para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), eliminando esperas de hasta 60 días.

El secretario de Economía e Innovación, Kurt Honold Morales, enfatizó que esta nueva coordinación facilitará la inversión.

La simplificación de trámites reducirá costos, eliminará duplicidades, aumentará la transparencia y fortalecerá la confianza de los inversionistas, lo que se traducirá en más empleos, mayor proveeduría local y bienestar para las familias bajacalifornianas.

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JVR