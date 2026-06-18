Gobierno de CSP va por simplificar más de 4 mil trámites este año

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en la conferencia de la Presidenta.

El Gobierno se ha fijado como meta la simplificación de más de 4 mil trámites de la Administración Pública Federal, en el marco de los planes de flexibilización en los servicios que se otorgan a la población.

Durante la conferencia presidencial de Claudia Sheinbaum, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, expuso que el objetivo al concluir este 2026 es concretar la flexibilización de cuatro mil 610 procedimientos.

El avance documentado hasta el 16 de junio es de mil 711 trámites eliminados, lo que representa una reducción de 49 por ciento; además, se consiguió reducir los requisitos en un promedio de seis a dos.

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El funcionario también expuso que a partir de ahora ya se cuenta con un asistente virtual que ayudará a la población a realizar trámites, como extraer su CURP, en la ventanilla 24/7.

Dicha plataforma ya tiene el registro de 28 millones de cuentas y se integra con 242 sistemas.

En cuanto a la Plataforma de Registros Civiles, que integra los 33 registros del país que considera los de las entidades federativas y consulados, comentó que se ha pasado de 28 a 20 trámites y de 8 a 5 trámites.

En materia de inversiones, recordó que otra política puesta en marcha fue la simplificación de los trámites para que a las empresas les resultara más fácil la inyección del capital en México, por medio de una autorización inmediata que tiene como plazo máximo 30 días.

Recordó que para obtener tal autorización, es necesario que el proyecto al que se pretender abonar se ubique en un polo de bienestar, su inversión sea de al menos dos mil millones de pesos y se desarrolle en sectores estratégiso, como el energético, químico, textil, dispositivos médicos, entre otros.

También comentó que a la fecha ya se han registrado 105 municipios para estar considerados dentro de la Plataforma de Establecimientos Mercantiles.

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