Claudia Sheinbaum se reunirá con el rey Felipe VI en su visita a México

El rey Felipe VI se reunirá el próximo jueves 25 de junio con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional de Ciudad de México y lo hará un día antes de asistir al partido del Mundial de fútbol que disputarán España y Uruguay en Guadalajara.

Fuentes de la Casa Real han informado de que el monarca iniciará la próxima semana un viaje a México que, según han defendido, “se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales”.

El jefe de Estado mantendrá primero el jueves un encuentro bilateral con Sheinbaum en el Palacio Nacional y, una vez concluido, se desplazará a Guadalajara al día siguiente para asistir al partido de fútbol. En este viaje a México le acompañarán el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

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El Rey aceptó la invitación cursada por Sheinbaum, que se produjo en un nuevo momento de acercamiento entre los dos países después de que el monarca reconociera a mediados de marzo que hubo “mucho abuso” durante la Conquista y admitiera que aquellos comportamientos vistos desde la óptica y los valores actuales no son como para sentirse “orgullosos”.

Sus palabras fueron bien recibidas por la presidenta mexicana, que decidió entonces viajar a España para participar en una reunión en defensa de la democracia junto a otros líderes progresistas el pasado 18 de abril.

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LMCT