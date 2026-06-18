De defensa central en Palacio

Y fue la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, la que ayer la hizo de defensa central y se puso a sacar todos los balones que se habían juntado sobre la cancha del Gobierno federal a propósito del Mundial y su arranque. Nos dicen que la funcionaria se aplicó para refutar las críticas que se han disparado hacia la portería de la 4T. Negó, por ejemplo, que la joven ganadora del boleto para acudir a la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, Yolett Cervantes, no hubiera asistido a tal evento y lo probó con un video en el que se observa a la joven dentro del estadio desde una de las áreas en lo alto dentro del Estadio Ciudad de México. También negó que la Presidenta Claudia Sheinbaum no hubiera asistido al estadio por “temor” a ser abucheada y que por eso envió a la actriz Salma Hayek en su representación. En ese sentido expuso que Donald Trump y Mark Carney, presidente de EU y primer ministro de Canadá, tampoco asistieron. Además rechazó que los indicadores turísticos hayan mostrado un escenario negativo, aun con la llegada del Mundial. La actividad económica relacionada con el torneo ha dejado resultados positivos para la Ciudad de México y otros puntos del país que forman parte de la justa deportiva, refirió. Así la defensa de Luisa.