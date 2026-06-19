Claudia Sheinbaum y Marina del Pilar revisan Plan de Justicia en San Quintín

Sheinbaum y Marina del Pilar revisan Plan de Justicia en San Quintín.

Las familias de San Quintín, Baja California, ven consolidarse el Plan de Justicia para Trabajadores Agrícolas, un programa que promete mejorar directamente sus condiciones de vida. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda supervisaron los avances, reafirmando el compromiso con el bienestar de la región.

Este plan integral aborda necesidades urgentes en vivienda, salud, educación y servicios básicos, buscando abatir los rezagos históricos que han afectado a las comunidades jornaleras.

La presidenta Sheinbaum Pardo enfatizó la política social de su gobierno, centrada en la honestidad y cercanía, destinando recursos públicos directamente a la ciudadanía.

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“Voy a regresar en seis meses para tener la certeza de que en efecto se cumple”, prometió la Presidenta, destacando la importancia de la supervisión. Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar resaltó el compromiso presidencial con San Quintín, afirmando que “este Plan de Justicia significa dignidad” para una región olvidada.

¡Avanza el Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín que encabeza nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein)!



Estamos saldando una deuda histórica, entregando un apoyo de 40 mil pesos para el mejoramiento de los hogares de más de 36 mil… pic.twitter.com/qzIbc03hrN — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) June 20, 2026

Plan contempla apoyos de 40 mil pesos

El Plan contempla apoyos de 40 mil pesos para el mejoramiento de hogares de 36 mil familias, gestionados vía Banco del Bienestar.

En salud, se construye un Hospital General de 80 camas que ofrecerá atención médica y medicamentos gratuitos, un avance crucial para la comunidad.

Para la educación y cuidado infantil, se destinan recursos administrados por comités escolares para la mejora de planteles, y se construirán dos nuevos centros gratuitos, apoyo fundamental para madres trabajadoras del campo.

CFE avanza en electrificación de colonias

En servicios públicos, CFE avanza en electrificación de colonias y Conagua ampliará plantas desaladoras para asegurar el abasto de agua potable.

Se vigila que empresas agrícolas garanticen el acceso formal a la seguridad social, un derecho fundamental.

La supervisión directa y el compromiso de seguimiento aseguran que la transformación en la entidad no se detenga, consolidando un piso de equidad y bienestar para las comunidades jornaleras.

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JVR