Chad ‘N’, expolicía de Texas, comete multihomicidio en Saltillo para llevarse a su hijo

Un expolicía de Texas de 35 años de edad presuntamente cometió un triple homicidio en Saltillo, Coahuila; las autoridades lo detuvieron el pasado martes cuando intentaba cruzar hacia Estados Unidos.

Chad “N”, quien era policía de Texas, Estados Unidos, fue detenido por la noche del 4 de agosto en el Puente Internacional II de Piedras Negras por prsuntamente haber asesinado a tres personas, derivado de una discusión para poder llevarse a su hijo.

El hombre huyó del lugar de los hechos con el menor de 3 años de edad a bordo de una camioneta Chevrolet Silverado de color gris, por lo que las autoridades lograron detenerlo mientras intentaba ingresar a Estados Unidos.

Chad "N" fue arrestado por presunto feminicidio y homicidio ı Foto: Especial

Multihomicidio en Saltillo

De acuerdo con la información de medios locales, por la tarde del martes Chad “N” acudió a un domicilio ubicado en la calle José Espinoza Fuente de la colonia Antonio Cárdenas para pedir la custodia de su hijo.

Al no obtener una respuesta positiva para poder llevarse al menor; quien tiene 3 años de edad, el expolicía y cuatro personas discutieron, y posteriormente Chad “N” arremetió con un arma de fuego en contra de todos.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Ana Laura de 44 años de edad; Laura Jaquelín de 22 años de edad; y Emanuel de 44 años de edad; además, la madre del menor fue herida de gravedad.

Chad "N" es detenido por presunto homicidio y feminicidio ı Foto: Especial

Litzy de 26 años de edad se encuentra en estado crítico en un hospital, debido a que se presume recibió un disparo en la cabeza, mientras que el hombre logró huir del lugar de los hechos con el menor de edad.

El fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández, informó que en cumplimiento de la órden de aprehensión, Chad “N” fue ingresado al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo a las 21:59 horas del miércoles.

Precisó que el hijo del ahora aprehendido se encuentra en Saltillo bajo el resguardo de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) “a fin de garantizar la protección integral de sus derechos”.

Chad "N" es detenido por presunto homicidio y feminicidio ı Foto: Especial

Además, mantienen comunicación con la Oficina Consular de Estados Unidos durante todo el proceso, mientras que el desarrollo del caso será informado por medio de los canales oficiales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.

Chad “N” fue detenido bajo la Causa Penal 547/2026JEVF, y es señalado por presuntamente cometer feminicidio y homicidio calificado, por lo que actualmente se encuentra esperando la continuación del proceso legal.

ACTUALIZACIÓN | CASO MULTIHOMICIDIO SALTILLO



Se informa que siendo las 21 horas con 59 minutos, Chad “N” ha sido ingresado al Centro Penitenciario Varonil de Saltillo en cumplimentación de la Orden de Aprehensión, donde ha quedado a disposición de la autoridad judicial… pic.twitter.com/km42cdQpB7 — Federico Fernández (@FedericoFdzMx) August 6, 2026

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