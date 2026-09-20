Beatriz Mojica y Félix Salgado Macedonio sellan alianza por la unidad de Morena en Guerrero

Beatriz Mojica Morga y Félix Salgado Macedonio durante la reunión en la que acordaron sumar liderazgos dentro de Morena en Guerrero.

Una fotografía y un mensaje de unidad marcaron este domingo la conversación política en Morena Guerrero: Beatriz Mojica Morga hizo público un encuentro con Félix Salgado Macedonio y dejó clara la señal: sumar liderazgos, fortalecer al movimiento y construir una ruta común en la nueva etapa política que vive el partido en el estado.

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, Mojica Morga dio a conocer la reunión con el senador, a quien definió como “un gran luchador social y político de nuestro estado”, en un mensaje que puso el acento en la suma de esfuerzos y el trabajo conjunto.

“Compartimos el compromiso de seguir fortaleciendo nuestro movimiento, trabajar en unidad y poner siempre por delante el bienestar de las y los guerrerenses”, escribió.

La fotografía con Salgado Macedonio adquiere relevancia por el peso político que ambos mantienen dentro de Morena en Guerrero y por el mensaje de cohesión que proyecta hacia las distintas expresiones que conviven en el movimiento.

Me dio mucho gusto reunirme con nuestro compañero @FelixSalMac, un gran luchador social y político de nuestro estado.



Compartimos el compromiso de seguir fortaleciendo nuestro movimiento, trabajar en unidad y poner siempre por delante el bienestar de las y los guerrerenses.



La… pic.twitter.com/yNeOsSeC5y — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) September 20, 2026

Beatriz Mojica reiteró que su ruta estará basada en la inclusión y el reconocimiento de las distintas aportaciones: “La unidad se construye escuchando, reconociendo lo que cada quien aporta y abriendo espacio para todas y todos”.

Con ese planteamiento, la coordinadora estatal destacó una línea que ha sostenido en sus recientes posicionamientos: construir acuerdos y sumar a los diferentes liderazgos y bases del movimiento en una etapa de reorganización política y territorial.

El mensaje también vinculó el trabajo político en Guerrero con el proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, seguimos firmes en la Transformación. Tenemos una responsabilidad compartida y mucho trabajo por hacer”, recalcó.

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