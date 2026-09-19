Rumbo al 2027

Beatriz Mojica se reúne con dirigente nacional de Morena para trazar ruta de organización en Guerrero

Coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero señaló que la ruta es más territorio, más organización y más unidad

Beatriz Mojica Morga junto a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes.
Beatriz Mojica Morga junto a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes. Foto: FB, @BeatrizMojicaM
Por:
La Razón Online

La coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero, Beatriz Mojica Morga, sostuvo un encuentro con la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, para conversar sobre las tareas que habrá de realizar el movimiento en los próximos meses en la entidad.

Durante la reunión, ambas coincidieron en la importancia de profundizar el trabajo territorial, fortalecer la organización interna y mantener la cercanía con el pueblo como principio central de la llamada Cuarta Transformación.

La coordinadora guerrerense subrayó que, frente a la estrategia de la derecha de promover guerras sucias, con ataques racistas y misóginos, Morena responderá con trabajo y unidad.

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“¡Seguiremos trabajando junto al Pueblo, con más territorio, organización y unidad!”
Beatriz Mojica. coordinadora de la Defensa de la Transformación en Guerrero

Beatriz Mojica señaló que la ruta consistirá en más territorio, más organización y más unidad para consolidar la transformación en Guerrero y acompañar el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el compromiso de no dejar a nadie atrás y no dejar a nadie afuera.

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cehr

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