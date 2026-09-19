Reabre caseta de Palo Blanco, en Autopista del Sol, tras ser tomada por normalistas

Estudiantes realizaron un mitin a casi 12 años de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el 19 de septiembre de 2026.

Estudiantes normalistas de Guerrero liberaron la caseta de Palo Blanco de la Autopista del Sol, en el municipio Chilpancingo, donde este sábado permanecieron por espacio de una hora para exigir, entre otras cosas, la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a una semana de que se cumplan 12 años de su desaparición forzada ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), el cierre parcial en ambas direcciones inició después de las 14:00 horas, y terminó alrededor de las 16:00 horas, después de que las y los manifestantes realizaron un mitin.

🟢 SE RETIRAN MANIFESTANTES 🟢

Autopista Cuernavaca - Acapulco, Plaza de Cobro Palo Blanco. Se informa a las personas usuarias que se retiran los manifestantes. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) September 19, 2026

FGR alista informe con avances de Ayotzinapa

El pasado 16 de septiembre, la fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, adelantó la presentación de un informe sobre el caso Ayotzinapa que, dijo, incorporará “las nuevas líneas que hemos abierto”.

En declaraciones a la prensa, apuntó que el informe será presentado junto con la Secretaría de Gobernación, que encabeza el seguimiento a recientes investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes.

Godoy Ramos precisó que por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) acudirá el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán Álvarez.

Entre las nuevas líneas de investigación, se encuentra la relacionada con la detención del exgobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, ocurrida pasado 6 de agosto en el municipio de Tepotzotlán, Estado de México.

Primera imagen de Ángel Aguirre difundida luego de su aprehensión. ı Foto: Especial

Desde entonces, Aguirre Rivero permanece recluido en el penal de “El Altiplano”, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, vinculado a proceso por presuntamente haber ordenado la destrucción de grabaciones de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala , relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Raúl Isidro Burgos”, entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.

En este caso también habrían participado la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero (TSJE), Lambertina Galeana Marín, detenida el 14 de mayo del 2025, y la exvisitadora del TSJE, Blanca María del Rocío Estrada Ortega, detenida el pasado 10 de marzo en la Ciudad de México.

Pieza del rompecabezas ı Foto: Especial

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr