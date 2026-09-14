Detienen a cinco personas y localizan laboratorio de droga sintética en Sinaloa

Elementos del Ejercito Mexicano y de la Guardia Nacional en acciones pasadas

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), detuvieron a cinco personas y localizaron un laboratorio para la elaboración de droga sintética durante acciones de vigilancia y reconocimiento terrestre realizadas en Sinaloa.

De acuerdo con un comunicado, las acciones se realizaron el 12 de septiembre, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

En el municipio de Culiacán fueron detenidas cinco personas, a quienes se les aseguraron cinco armas largas, 25 cargadores, 750 cartuchos, un vehículo y diverso equipo táctico.

En tanto, en el municipio de Cósala, las fuerzas de seguridad localizaron e inhabilitaron un laboratorio para la elaboración de droga sintética, donde fueron asegurados un reactor mediano, un condensador cilíndrico, seis bidones de acetona de 50 litros cada uno, ocho ollas vacías de 40 litros, un costal de sosa cáustica de 20 kilogramos, cinco tambos de alcohol etílico, dos tinas de 500 litros y un tambo de acetona de 200 litros.

¡El trabajo coordinado da resultados!



Conoce las acciones relevantes en materia de seguridad que se realizaron del 05 al 11 de septiembre 2026. pic.twitter.com/mqyG8AnIpc — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 14, 2026

El comunicado señala que los detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

De igual forma, el Gabinete de Seguridad informó sobre los eventos relevantes que se realizaron en el estado de Sinaloa entre el 11, 12 y 13 de septiembre, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

En Escuinapa, elementos del Ejército Mexicano catearon un inmueble en el que se llevó a cabo la detención de 11 personas, incluidos dos menores de edad, a quienes se les aseguraron 12 armas largas, 45 cargados, 1,800 cartuchos y 15 chalecos tácticos.

Mientras que en el municipio de Culiacán detuvieron a dos personas más, y se les aseguró un arma corta, un cargador, 16 cartuchos y una motocicleta. Además, en el mismo municipio, elementos del Ejército Mexicano y miembros de la Policía Estatal catearon dos inmuebles donde aseguraron dos armas largas, 32 cargadores, 5,620 cartuchos, siete chalecos tácticos, 14 placas balísticas y cuatro vehículos, uno de ellos con blindaje de fábrica.

En acciones coordinadas del @GabSeguridadMX, se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de droga y armas de fuego en diversas entidades del país. https://t.co/N5yAaZQEjR pic.twitter.com/rphriLaH3h — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) September 14, 2026

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LMCT