Pemex se solidariza con víctimas de la explosión en Veracruz; pone hospitales a disposición

Petróleos Mexicanos (Pemex) expresó su solidaridad con las personas afectadas por la explosión registrada este lunes en Jáltipan de Morelos, Veracruz, donde el saldo preliminar es de tres personas fallecidas y una más lesionada.

Tras el accidente ocurrido en una planta de sal, la empresa informó que puso a disposición de las autoridades su infraestructura hospitalaria en la zona, con el objetivo de apoyar en la atención de quienes pudieran resultar afectados por la emergencia.

Pemex también aclaró que el incidente no ocurrió en instalaciones ni corresponde a operaciones de la empresa. No obstante, señaló que mantiene comunicación y coordinación con las autoridades competentes para dar seguimiento a la situación y colaborar, dentro de sus capacidades, con la atención de la emergencia.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Protección Civil de Veracruz, el accidente ocurrió en un pozo de salmuera con diésel ubicado dentro de las instalaciones de la planta de sal de PMV Minera, en la colonia Xochitanapa, en Jáltipan.

Ante el incidente registrado en Jáltipan, Veracruz, Petróleos Mexicanos (Pemex) expresa su solidaridad con las personas y comunidades afectadas e informa que el evento no corresponde a instalaciones ni operaciones de la empresa.



Pemex mantiene comunicación y coordinación… — Petróleos Mexicanos (@Pemex) September 15, 2026

Después de la explosión se registró un incendio en el sitio, por lo que equipos de emergencia se encontraban trabajando para controlar las llamas. Las autoridades mantienen acordonada el área y establecieron un puesto de mando para coordinar las labores de atención.

El reporte preliminar de Protección Civil señala que tres personas perdieron la vida y una más resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un hospital para recibir valoración y atención médica.

Previo al comunicado oficial, el presidente municipal de Jáltipan, Gildardo Maldonado Guzmán, informó que una persona había sido trasladada al hospital después de sufrir quemaduras graves.

La emergencia es atendida de manera coordinada por elementos de Protección Civil y Seguridad Pública, así como por autoridades municipales de Jáltipan, Chinameca y Acayucan.

Por su parte, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, informó que el gobierno estatal trabaja en coordinación con Protección Civil y con el sistema de atención inmediata del sector industrial para responder ante el accidente.

En su posicionamiento, Pemex reiteró su solidaridad con las víctimas y comunidades afectadas, además de señalar que continuará coordinándose con las autoridades. Como parte de esta colaboración, la empresa puso a disposición su infraestructura hospitalaria en la zona para contribuir a la atención de las personas que pudieran requerir apoyo médico.

🚨Confirman tres muertos tras explosión en planta de sal de Jáltipan



El Gobierno de Veracruz confirmó tres personas fallecidas y una más lesionada tras la explosión e incendio registrados este lunes en la planta de sal de PMV Minera, en Jáltipan.



De acuerdo con Protección… pic.twitter.com/sE8mgyPZIY — Azucena Uresti (@azucenau) September 15, 2026

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