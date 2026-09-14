Aguascalientes une arte e IA en La Insurgencia a beneficio del DIF

El festejo taurino y musical celebrará su décima edición en las instalaciones de la Plaza de Toros San Marcos.

La tradicional corrida taurina y cultural “La Insurgencia” llega a su décimo aniversario en Aguascalientes con un formato que integra tecnología digital, música sinfónica y fines sociales. La cita es el próximo sábado 19 de septiembre a las 18:30 horas en la emblemática Plaza de Toros San Marcos.

Como parte de los festejos, la organización presentó el primero de cuatro promocionales elaborados con herramientas de inteligencia artificial. Esta estrategia publicitaria busca conectar las costumbres taurinas del estado con las nuevas tendencias tecnológicas para atraer a públicos más jóvenes.

En el aspecto taurino, el cartel principal está integrado por los matadores Octavio García “El Payo”, Juan Pablo Sánchez y el torero valenciano Román. Los espadas lidiarán un encierro compuesto por tres toros de la ganadería de Santa Inés y tres más de la divisa de La Asunción.

El espectáculo estará acompañado en vivo por la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, bajo la dirección del maestro Román Revueltas. La agrupación musical ejecutará un repertorio diseñado exclusivamente para armonizar los pases en el ruedo con composiciones clásicas y mexicanas.

Fuentes del comité organizador destacaron que la intención central es renovar el formato de difusión sin perder la esencia del festejo: “La tradición nos inspira y la tecnología nos abre nuevas posibilidades para emocionar a los aficionados e invitar a nuevos sectores a vivir la experiencia en persona”.

🔥 Corrida de la Insurgencia



⚔️ El Payo

⚔️ Juan Pablo Sánchez

⚔️ Román

🐂 Santa Inés | La Asunción



📅 Sábado 19 de Septiembre

📍 Centenaria Plaza San Marcos

🕡 6:30 PM pic.twitter.com/LphZnIpaEV — Monumental de Aguascalientes y Plaza San Marcos (@emsa_ags) September 13, 2026

Un pilar fundamental de esta décima edición es su compromiso comunitario. La totalidad de los fondos recaudados durante la función se destinarán al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Estatal) de Aguascalientes, reforzando la vertiente social del evento taurino-musical.

A lo largo de una década, La Insurgencia se ha consolidado como un referente cultural dentro del calendario anual hidrocálido, combinando elementos de la historia nacional con las expresiones artísticas locales.

Las autoridades locales prevén una alta asistencia de aficionados tanto de Aguascalientes como de estados vecinos, atraídos por la combinación de arte, labor social y el novedoso despliegue tecnológico presentado en sus plataformas digitales.

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JVR