Explosión en planta de sal en Jáltipan de Morelos, Veracruz, deja 3 muertos y un lesionado

Explosión en planta de sal en Jáltipan de Morelos, Veracruz, el 14 de septiembre de 2026.

Al menos tres personas fallecidas y una más lesionada es el saldo preliminar de una explosión registrada este lunes en el municipio de Jáltipan de Morelos, en Veracruz.

Durante una breve transmisión en vivo, el presidente municipal, Gildardo Maldonado Guzmán, informó que el incidente ocurrió en una planta de sal, e indicó que al menos una persona fue trasladada a un hospital tras sufrir graves quemaduras que ponen en peligro su vida.

“Sí hay personas lesionadas, no de gravedad. (...) Nos topamos con una persona con quemaduras muy graves y lo pudimos trasladar, un servidor lo traslado. (...) Esa persona está grave todavía, esperemos viva”, detalló. “Lo logramos llevar al hospital, lo llevamos consciente, y ahorita me informan que sí está muy grave, y él nos comentó que habían personas fallecidas y que habían más lesionados”, agregó.

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Posteriormente, la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz precisó que la explosión ocurrió en un pozo de salmuera con diésel ubicado en las instalaciones de la planta de sal de PMV Minera, ubicada en la colonia Xochitanapa.

Por separado, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García informó que ordenó a la Secretaría de Protección Civil del Estado que “muevan todos los recursos” para colaborar con los municipios vecinos de Coatzacoalcos y Minatitlán “para que presten la ayuda inmediata”, específicamente en el despliegue de bomberos y servicios de emergencia.

Asimismo, a través de un mensaje en video, indicó que hospitales del IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE en Minatitlán y Coatzacoalcos recibirán a las personas que requieran atención médica inmediata.

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cehr