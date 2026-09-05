Se incendian pipas cargadas con diésel en zona industrial de Tlalnepantla; reportan 4 heridos | VIDEO

Incendio de pipas cargadas con diésel en Tlalnepantla, Estado de México, el 5 de septiembre de 2026.

Al menos cuatro personas han resultado lesionadas este sábado, de manera preliminar, debido a un incendio de pipas cargadas con diésel registrado en la zona industrial del municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México.

El siniestro ocurre en un predio de la empresa de solventes y productos químicos Química Arben, S.A. de C.V., ubicada en el número 64 de la calle Tenayuca, en la colonia Tlalnepantla Centro, informó el director de Protección Civil, Bomberos y Gestión Integral de Riesgos, Genaro Israel Anita Gutiérrez.

Al momento, bomberos de Tlalnepantla, en coordinación con servicios de emergencia de otros municipios vecinos, como Atizapán, Naucalpan, Tultitlán y Cuautitlán Izcalli, trabajan en controlar el fuego y evitar que se propague a inmuebles aledaños.

“En este momento tenemos el control de alrededor de lo que son las empresas de esta zonza industrial”, agregó Anita Gutiérrez.

El intenso fuego, provocó una columna de humo que se elevó sobre el cielo de Tlalnepantla, visible a la distancia desde distintos puntos del Estado de México y la Ciudad de México.

Precisamente, el director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó en la red social X que personal de la corporación se trasladó al lugar del siniestro para colaborar en el combate al incendio.

“Nos reportan varias personas lesionadas, se labora para la extinción y coordinación con personal paramédico para la atención de las personas”, escribió el Jefe Vulcano.

#AlMomento, laboran células de Bomberos de la Ciudad de México de 3 estaciones. De acuerdo con los primeros informes, el material que contienen las pipas es diésel. Nos reportan varias personas lesionadas, se labora para la extinción y coordinación con personal paramédico para la… pic.twitter.com/5zBid28hNj — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) September 5, 2026

Al respecto, el gobierno de Tlalnepantla informó que las cuatro personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital en Lomas Verdes para recibir atención médica por quemaduras.

Asimismo, el Ayuntamiento pidió a la ciudadanía evitar la zona, facilitar el paso de las unidades de emergencia y atender las indicaciones de las autoridades; además, exhortó a las y los automovilistas a considerar rutas alternas.

Información en desarrollo...

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cehr