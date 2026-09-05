Estiman en auto-bomba 200 kilos de explosivos

El ataque con un vehículo cargado con explosivos contra la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, ocurrido el pasado 30 de agosto, habría utilizado aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo, de acuerdo con las primeras diligencias de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Al exponer el informe de incidencia delictiva de Zacatecas —en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el municipio de Guadalupe—, García Harfuch detalló que la agresión ocurrió alrededor de las 19:50 horas y que el artefacto explosivo improvisado fue colocado en un vehículo que contaba con reporte de robo en Jalisco.

El ataque dejó 11 personas lesionadas, además de daños severos en 10 viviendas, afectaciones menores en otras 53 y daños en 15 vehículos, así como en las instalaciones de la corporación policiaca, patrullas y unidades particulares.

El Dato: El vehículo modelo SEAT tenía reporte de robo en Jalisco. Las investigaciones revelan que el atentado fue en represalia por la captura de un sicario del CJNG.

“Las primeras diligencias estiman que se usaron aproximadamente 200 kilogramos de material explosivo”, señaló.

El funcionario federal informó que, tras el ataque, se reforzó el despliegue de las instituciones del Gabinete de Seguridad federal en coordinación con las autoridades estatales. El análisis de cámaras de videovigilancia y otros indicios permitió identificar a personas presuntamente relacionadas con la agresión.

El 31 de agosto fue detenido Juan Pedro “N”, señalado por las autoridades como el principal presunto responsable de la colocación de artefactos explosivos improvisados en la comandancia. Al momento de su captura, informó Harfuch, se le aseguraron una granada de fragmentación, un artefacto explosivo improvisado, 70 cartuchos, cargadores, dosis de diversas drogas, un teléfono celular y otros objetos.

Después fueron detenidos Hipólito “N” y Miguel “N”, éste último tenía una orden de aprehensión previa por homicidio.

De acuerdo con la investigación referida por el secretario, ambos estarían relacionados con una célula delictiva con presencia en Aguascalientes y Zacatecas y, presuntamente, habrían realizado labores de vigilancia previas al ataque.

“Estas detenciones y las tareas de investigación han permitido avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de otras personas que participaron en el traslado y la colocación del vehículo”, afirmó Harfuch.

El secretario advirtió que la investigación aún no concluye y que las autoridades buscan detener a todos los involucrados, incluidos aquellos que pudieran encontrarse fuera de Zacatecas.

Harfuch sostuvo que en el estado continúa una confrontación entre células criminales que buscan controlar rutas, territorios y actividades ilícitas. En el caso de Ojocaliente, indicó que las investigaciones ubican el ataque en la disputa entre células del CJNG y el Cártel del Pacífico.

“Esa disputa sigue generando estos episodios de violencia y agresiones contra las autoridades”, señaló al agregar que las autoridades federales y estatales profundizarán en las investigaciones para identificar a quienes participaron en la planeación, traslado y colocación del vehículo utilizado, por lo que la Fiscalía estatal cuenta con el total apoyo de la federación.

Reporta baja de homicidios, aun con la ola de violencia

| Por Tania Gómez |

Autoridades estatales y federales presentaron un comparativo de homicidios en Zacatecas durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Guadalupe, Zacatecas.

El gobernador David Monreal informó que la entidad pasó de mil 741 homicidios en 2021 a 64 en lo que va de 2026, y atribuyó la reducción del delito a la estrategia de seguridad y pacificación implementada en su administración.

Según los datos, la cifra de homicidios evolucionó de mil 741 en 2021; mil 428 en 2022; mil 58 en 2023; 500 en 2024; 149 en 2025, y 64 hasta septiembre de 2026.

El Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, en la "mañanera del pueblo" ı Foto: Cuartoscuro

Monreal Ávila fijó como meta cerrar el año con menos de 100 casos: “La intención dentro de esta estrategia de paz es que lleguemos al cierre de año con dos dígitos. Es decir, máximo 99 homicidios”.

El mandatario estatal explicó que Zacatecas transitó de una etapa de emergencia y contención del delito a una fase de disminución y, actualmente, de consolidación de la paz. También señaló que el homicidio es el indicador que concentra el comportamiento de otros delitos como secuestro, extorsión y robo con violencia.

Entre las acciones de la estrategia, David Monreal mencionó el fortalecimiento de las corporaciones policiales, capacitación, equipamiento, incorporación de tecnología y mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Destacó el incremento salarial de los policías estatales de tres mil 500 pesos mensuales a un mínimo de 18 mil pesos en 2026.

Reconoció la participación del Ejército, la Guardia Nacional (GN), las fiscalías y las corporaciones estatales.

La Presidenta Sheinbaum sostuvo que la reducción de homicidios no puede entenderse sólo como una cifra, sino como resultado de la coordinación institucional y el fortalecimiento de las capacidades de seguridad. Puso énfasis en la profesionalización policial, la inteligencia, el uso de tecnología y el aumento salarial de los agentes, al que calificó como una diferencia enorme respecto a los sueldos previos.

David Monreal pidió mantener el respaldo federal a la estrategia y recordó que en 2021 el estado enfrentaba lo que calificó como una emergencia social, con casi cinco homicidios diarios, situación que, enfatizó, afectó la actividad económica y el empleo en la entidad.

Afirmó que la coordinación entre instituciones de seguridad ha sido determinante para modificar ese escenario y planteó que sostener la estrategia permitirá consolidar la paz y recuperar condiciones para el desarrollo de Zacatecas.