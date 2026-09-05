En Veracruz, con más violencia política, muere diputado por disparo de arma

Veracruz concentra 282 episodios de violencia político-criminal desde 2018, más que cualquier otra entidad incluida en la plataforma Votar entre Balas, de Data Cívica. El registro coloca al estado dentro de una serie que muestra una presencia sostenida de ataques contra actores públicos.

En 2026, esa violencia conserva además un amplio alcance territorial. Los 18 casos documentados hasta el 29 de julio ocurrieron en 17 municipios. Veracruz ocupa así el segundo lugar nacional, sólo detrás de Sinaloa. Además, la letalidad en estos casos es de las mas altas en el registro anual, ya que 12 de esos episodios terminaron en asesinatos o ataques armados con víctimas mortales.

La diferencia no descansa en un solo año de alta incidencia. El registro veracruzano creció de nueve casos en 2018 a 41 durante 2022, se mantuvo cerca de 40 en los dos años siguientes y alcanzó 75 el pasado, su mayor cifra dentro de la serie analizada.

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El Dato: Desde 2018 las víctimas de violencia en Veracruz, 57 son autoridades de elección popular; 56, candidatos; 30, familiares; 58 funcionarios y 19 integrantes de partidos.

De los 282 hechos documentados desde 2018, 209 terminaron en asesinatos o ataques armados con personas muertas. En otras palabras, siete de cada 10 episodios tuvieron consecuencias letales.

La entidad, hoy gobernada por la morenista Rocío Nahle, presenta una característica que la distingue de los estados donde la violencia se concentra en una sola ciudad. Los casos acumulados desde 2018 se distribuyen en 110 municipios y ninguna localidad reúne por sí misma una fracción dominante. Acayucan y Poza Rica encabezan el registro con 13 eventos cada una, seguidas por Córdoba, con 12; Coxquihui, con nueve; además de Texistepec y Tuxpan, con ocho cada uno.

El resto se reparte entre decenas de ayuntamientos, lo que configura un fenómeno extendido territorialmente y no un foco limitado a una capital, una zona metropolitana o un solo corredor municipal controlado por un grupo criminal.

Durante 2026 esa dispersión resulta todavía más clara. Los 18 eventos ocurrieron en 17 municipios y únicamente Córdoba aparece dos veces. Sayula de Alemán, Juchique de Ferrer, Lerdo de Tejada, Zacualpan, Zongolica, Tuxpan, Ixtaczoquitlán, Oluta, Omealca, Tlaquilpa, Chicontepec, Soconusco, Poza Rica, Tamiahua, Yanga y Tempoal registran un caso cada uno.

En contraste con esa amplitud geográfica, el perfil institucional sí muestra una concentración definida. De las 20 personas registradas como víctimas este año, 19 estaban vinculadas con el ámbito municipal. Sólo una correspondía al nivel estatal. Alcaldes, exalcaldes, policías, empleados de ayuntamientos, aspirantes a cargos locales, regidores y familiares integran así el núcleo de los casos veracruzanos.

Por eso, la reducción frente a 2025 no significa que el fenómeno haya desaparecido de los gobiernos locales. Entre enero y julio del año pasado, Veracruz acumuló 47 eventos, más del doble que ahora, en medio del proceso para renovar sus 212 ayuntamientos. La contienda electoral tuvo entonces un peso considerable entre las víctimas. Dos de cada cinco registros correspondían a candidatos, integrantes de campañas o figuras relacionadas con la competencia por cargos.

Cuando terminó ese ciclo electoral, cambió el perfil sin desaparecer el componente municipal. En 2026, las personas relacionadas con elecciones y campañas representan una cuarta parte de los registros, mientras aumentó el peso relativo de autoridades en funciones, exfuncionarios, integrantes de corporaciones locales y otros servidores públicos. La violencia dejó de estar tan ligada a la disputa inmediata por candidaturas, pero continuó alrededor de quienes participan en la administración de los municipios.

LAS VÍCTIMAS. Más que una categoría abstracta, esa composición aparece en distintos niveles de los gobiernos locales. La base incluye al alcalde de Zacualpan, Andrés Maldonado, dentro de un ataque armado; al presidente municipal de Tuxpan, Daniel Cortina, entre las víctimas de amenazas; y al exalcalde de Ixtaczoquitlán, Nahúm Álvarez, en un atentado.

Dentro del mismo universo aparecen personas que habían buscado encabezar ayuntamientos. El registro consigna el asesinato de Efraín Blanco, excandidato a la presidencia municipal de Omealca, así como un ataque armado contra Noé Torres, quien había competido por la alcaldía de Chicontepec. José Francisco Baldemar, identificado como precandidato de Morena en Tamiahua, también figura entre los asesinatos de este año.

Frente a los cargos políticos, la seguridad constituye otra vertiente del patrón. Emigdio Galán, comandante de la Policía de Juchique, aparece entre las víctimas de enero. En marzo, la plataforma incorporó el asesinato de un agente de Oluta y, durante julio, el de Gustavo Ramón Ramírez, elemento de tránsito de Córdoba.

ACTIVIDAD PELIGROSA ı Foto: Especial

Demandan esclarecer el deceso del legislador

| Por Claudia Arellano |

La clase política de distintos partidos reaccionó al fallecimiento del diputado federal de Morena Zenyazen Escobar y además de lamentar su muerte, exigió a las autoridades esclarecer el hecho con una investigación profesional.

El presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, expresó sus condolencias y llamó a las instituciones encargadas de investigar los hechos a aclarar de manera pulcra el caso.

“La Cámara de Diputados lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero diputado Zenyazen Escobar. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Confiamos en que las instituciones llevarán a cabo una investigación pulcra de los hechos. Descanse en paz”, señaló.

30 víctimas de violencia política se registraron en julio

La dirigencia de Morena se sumó a las condolencias y reconoció la trayectoria de Escobar García dentro del movimiento, además de manifestar su solidaridad con su familia y allegados ante el fallecimiento ocurrido este viernes en Veracruz.

“Desde Morena, exigimos el esclarecimiento de las circunstancias de estos hechos, conforme a la ley y con toda responsabilidad”, indicó en sus redes sociales.

A su vez, el coordinador de la mayoría en San Lázaro, Ricardo Monreal, dijo: “Con profundo pesar, el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal por Veracruz.

“Zenyazen dedicó su trayectoria al servicio público de Veracruz, desde su labor como docente hasta su paso al frente de la Secretaría de Educación estatal, y más recientemente como legislador federal, representando con convicción a la población de su distrito”, escribió.

El grupo parlamentario del PRI, en la Cámara baja, afirmó: “Condenamos enérgicamente el asesinato del diputado federal Zenyazen Escobar García. Exigimos a las autoridades una investigación inmediata, seria y transparente para esclarecer este crimen y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables. No puede haber impunidad”.

A título personal Rubén Moreira, coordinador de la bancada tricolor en San Lázaro, afirmó: “Lamento profundamente el fallecimiento de mi compañero, el diputado Zenyazen Escobar García. Elevo mis oraciones por su eterno descanso y para que sus familiares y seres queridos encuentren consuelo y fortaleza. Descanse en paz”.

Noemí Luna, vicecoordinadora de la bancada de diputados del PAN, dijo: “Lamento profundamente el fallecimiento de nuestro compañero diputado federal; Zenyazen Escobar García. Mi más sentido pésame a su familia, amigos y seres queridos. Deseo de corazón que encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”.

Hallan muerto al interior de su auto a diputado federal de Morena

| Por Tania Gómez |

Autoridades de Veracruz confirmaron este viernes el hallazgo sin vida del diputado federal de Morena Zenyazen Roberto Escobar García, quien fue localizado dentro de un vehículo sobre la carretera Xalapa-Cardel, a la altura de la comunidad de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional, Veracruz.

El secretario de Gobierno de la entidad, Ricardo Ahued Bardahuil, informó en rueda de prensa que la Fiscalía General de la República (FGR) atraerá el caso con el objetivo de reforzar las investigaciones y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte del legislador.

Ahued precisó que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, no se trataría de un atentado desde el exterior del vehículo, debido a que la unidad fue encontrada detenida sobre un acotamiento. Según versiones locales, el cuerpo estaba dentro de un automóvil negro, sobre el asiento del piloto, y con una pistola en medio de sus piernas, y sin huellas de violencia externa.

El Dato: La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que cuando la FGR avance en la investigación y tenga más detalles sobre el fallecimiento, dará un informe del caso.

“En las periciales se ve que fue con un arma de fuego, no fue un atentado porque el carro está a un lado, no se nota que haya sido mayor agresión al vehículo, fue interno; no quisiera abonar por algo que está en plena investigación, pero está hacia un lado, en un acotamiento.

“En este momento nos notifican que, como tal, no es un atentado, es lamentablemente un fallecimiento por arma de fuego, donde no podemos ampliar cosas que puedan, digamos, ser precisamente aclaradas tanto por la fiscalía, y ahora con la atracción de la Fiscalía General de la República”, declaró.

El funcionario evitó adelantar conclusiones mientras avanza la investigación ministerial y pidió esperar los resultados de las autoridades competentes, que ya realizan las diligencias correspondientes para determinar qué ocurrió dentro del vehículo.

Ahued expresó, además, sus condolencias a los familiares del legislador, quien se desempeñaba como diputado federal por Morena y anteriormente fue secretario de Educación de Veracruz.

“Desde aquí, a su familia, este deceso tan lamentable, que el gobierno que dirige nuestra señora gobernadora lo lamenta mucho. A su familia, nuestro respeto ante todo; sabemos del dolor que representa, pero se tiene que investigar, tanto con la fiscalía del Estado y hoy también lo toma la Fiscalía de la República”, señaló.

Por su parte, la fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, confirmó el deceso en una breve entrevista. Detalló que al lugar de los hechos se trasladaron peritos, fiscales y policía ministerial, quienes realizan la inspección correspondiente y las primeras indagatorias.

Jiménez Aguirre evitó ofrecer mayores detalles sobre el caso, pues argumentó que la carpeta de investigación apenas se está integrando: “Sólo puedo confirmar el deceso”.

La fiscal estatal descartó, asimismo, que existan más víctimas relacionadas con estos hechos, pues Escobar García fue la única persona a bordo de la unidad al momento del hallazgo, por lo que se descartó la presencia de acompañantes heridos o detenidos en el perímetro inmediato al acotamiento carretero.

Horas después, la FGR emitió un pronunciamiento en el que confirmó que asumirá la investigación por la muerte del diputado federal, debido a su calidad de legislador federal.

“Dada su calidad de legislador federal, la investigación respectiva será atraída por esta institución”, puntualizó la FGR en su comunicado.

Con la atracción del caso por parte de la FGR, las indagatorias sobre la muerte de Escobar García quedarán bajo jurisdicción federal, mientras las autoridades estatales continúan con las diligencias iniciales en el lugar donde fue hallado el cuerpo del legislador.

Un personaje mediático y envuelto en polémica

| Por Claudia Arellano |

La trayectoria de Zenyazen Roberto Escobar García estuvo marcada por su paso del magisterio a los cargos públicos, su ascenso dentro de Morena y, en los últimos meses, por una serie de polémicas que lo colocaron en el centro de la atención pública.

De 42 años de edad, nació el 4 de junio de 1984 en Nogales, Veracruz, e inició su trayectoria en el sector educativo como docente de telesecundarias estatales en 2009, y perteneció al Movimiento Magisterial Popular Veracruzano.

Más tarde fue coordinador de la bancada de Morena en el Congreso local antes de asumir la Secretaría de Educación de Veracruz entre 2018 y 2021, durante el gobierno de Cuitláhuac García, y más tarde buscó la candidatura del partido a la gubernatura, que perdió con Rocío Nahle.

Un personaje mediático y envuelto en polémica ı Foto: Especial

Posteriormente resultó electo diputado federal por el distrito 16 de Córdoba en 2024, donde se desempeñó como secretario en las comisiones de Cambio Climático y de Marina. Su periodo legislativo estaba previsto para concluir en 2027.

Uno de los episodios que volvió a circular con fuerza en 2026 estuvo relacionado con fotografías difundidas en redes sociales que buscaban vincular al legislador con un supuesto pasado como bailarín exótico, bajo el nombre de Tarzán Boy, que fueron retomadas por distintos medios y usuarios de redes sociales.

Medios que abordaron el tema también recogieron versiones según las cuales Escobar había relatado años atrás que trabajó en actividades relacionadas con el fisicoconstructivismo y el fitness para sostenerse antes de iniciar su carrera política.

El episodio más sonado ocurrió el 28 de mayo de 2026, durante una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. Escobar protagonizó un conato de enfrentamiento con el diputado priista Carlos Gutiérrez Mancilla.

De acuerdo con reportes, el priista lanzó descalificaciones contra el morenista, entre ellas referencias a un supuesto estado de ebriedad y expresiones relacionadas con el término stripper. La discusión escaló hasta que Escobar García se levantó de su curul, se quitó el sombrero y encaró al legislador priista.