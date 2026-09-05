Arropa plana mayor del PRI al panista Vicente Fox

Veintiséis años después de que Vicente Fox Quesada sacara al PRI de la Presidencia de la República y se convirtiera en el primer jefe del Ejecutivo de oposición en la historia reciente de México, el exmandatario panista acudió a las instalaciones nacionales del Revolucionario Institucional, en avenida Insurgentes Centro, para reunirse con su dirigente nacional, Alejandro Alito Moreno Cárdenas, y parte de la cúpula del partido.

El encuentro entre Fox y la dirigencia priista ocurre casi tres décadas después de aquella elección presidencial de 2000, cuando el entonces candidato del PAN derrotó al priista Francisco Labastida y puso fin a 71 años de gobiernos del PRI en la presidencia de México.

El Dato: Vicente Fox tiene casi 40 años afiliado al PAN. En 1988 fue diputado federal por Guanajuato y entre 1995 y 1999 gobernó la entidad del Bajío.

Ahora, el escenario fue distinto. Fox acudió a la sede del partido tricolor para participar en un encuentro en el que, de acuerdo con Moreno Cárdenas, se habló sobre el futuro del país y la posibilidad de encontrar coincidencias más allá de las diferencias políticas de cara a las elecciones.

El EXPRESIDENTE y Alito Moreno (c.), con Manuel Añorve (izq.) y Rubén Moreira, ayer. ı Foto: Especial

“El encuentro con el expresidente Vicente Fox y con Alma de México fue un diálogo serio sobre el futuro del país y sobre todo lo que podemos construir cuando ponemos a México por delante”, señaló a través de sus redes sociales.

En la reunión también participaron Juan Carlos Romero Hicks, José Luis Salas Cacho, Rodolfo Elizondo, José Espina, Víctor Guerrero Chávez y Juan Hernández, integrantes de la “Alma de México”.

16 millones de personas votaron por Fox en el 2000

Por parte del PRI estuvieron los coordinadores parlamentarios Manuel Añorve y Rubén Moreira, así como integrantes del Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Moreno Cárdenas destacó que en la reunión estuvieron representadas distintas experiencias y visiones políticas que, dijo, pueden aportar a la discusión sobre el rumbo del país.

“Hay experiencia, ideas y distintas visiones que pueden aportar mucho al país. Tenemos la responsabilidad de escucharnos, encontrar coincidencias y construir soluciones”, afirmó en su cuenta de X.

El dirigente priista sostuvo que el partido está dispuesto a dialogar con distintos actores y sectores para construir acuerdos, aún cuando existan diferencias políticas.

“México siempre estará por encima de cualquier diferencia política”.

El exgobernador de Campeche aseguró que su partido buscará sumar fuerzas y experiencia con quienes estén dispuestos a aportar al país.

“En el PRI vamos a sumar fuerzas, voluntades y experiencia con todos los que quieran aportar al país. Estamos dispuestos a dialogar, construir acuerdos y hacer todo lo que nos corresponda para encontrar coincidencias que le sirvan a México”, escribió en redes.

El encuentro entre el expresidente panista y la dirigencia priista deja una estampa política que habría sido difícil de imaginar en el año 2000.

En aquel año el panista ganó las elecciones con 15.9 millones de votos, el equivalente al 42.5 por ciento de la votación, de acuerdo con información del otrora Instituto Federal Electoral (INE).

A inicios de milenio, el exgobernador de Guanajuato llegó a Los Pinos de la mano con la alianza que el PAN hizo con el Partido Verde Ecologista de México. El PRI y el PRD quedaron en segundo y tercer lugar con 13.5 y 6 millones de votos.