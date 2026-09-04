Pemex sofoca conato de incendio en Refinería Salina Cruz; no hubo lesionados ni afectaciones

Reportan conato de incendio en refinería de Pemex en Oaxaca

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que este viernes fue atendido un conato de incendio en el área de Alto Vacío 1 de la planta Primaria 1 de la Refinería Salina Cruz, en Oaxaca, sin que se registraran personas lesionadas ni afectaciones a la operación de la instalación.

De acuerdo con la empresa, el incidente ocurrió alrededor de las 10:30 horas, cuando la planta se encontraba en proceso de salida de operación para realizar trabajos de mantenimiento programado.

Pemex explicó que el fuego se originó debido a “un poro en el serpentín de la celda del Calentador H-201-B”, situación que fue atendida de manera inmediata por el personal especializado de la refinería.

“De inmediato se aplicaron los procedimientos operativos correspondientes y el personal contraincendios de la refinería extinguió la flama”, informó Pemex.

🔖 Tarjeta Informativa | Atiende Pemex conato de incendio sin afectaciones en la planta Primaria 1 de la Refinería Salina Cruz.

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La empresa petrolera señaló que la emergencia tuvo una duración de menos de seis minutos, por lo que, aseguró, no representó un riesgo para la operación de la instalación ni para la seguridad de los trabajadores.

“Esta situación tuvo un tiempo de atención menor de 6 minutos, por lo que no representó riesgo para la operación de la instalación ni la seguridad del personal”, precisó Pemex.

Tras el incidente, la Refinería Salina Cruz continuó con sus operaciones y, según el reporte oficial, no se reportaron personas lesionadas.

Pemex exhortó a la población a mantenerse informada mediante sus canales oficiales de comunicación y consultar información verificada ante este tipo de situaciones.

“Pemex invita a la ciudadanía a consultar los canales oficiales de comunicación para mantenerse informada con datos verificados y contribuir a evitar la difusión de información imprecisa”, indicó la empresa.

El incidente se registró mientras la planta realizaba maniobras previas a su mantenimiento programado, sin que el conato derivara en una emergencia mayor.

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MSL