Pemex atiende fuego en Terminal Pajaritos, Coatzacoalcos por tormenta; no hay lesionados

Una descarga atmosférica en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos movilizó a las brigadas de emergencia.

Un incidente se registró esta tarde en la Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos, ubicada en Coatzacoalcos, Veracruz, cuando una tormenta eléctrica provocó un conato de incendio. El fuego afectó la válvula superior de la cúpula de un tanque que se encontraba fuera de operación. Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas y el personal de la instalación fue evacuado de manera preventiva.

Petróleos Mexicanos (Pemex) activó de inmediato sus protocolos de seguridad y atención de emergencias tras el suceso, ocurrido alrededor de las 17:50 horas. Equipos especializados de Contraincendios y Seguridad Industrial de Pemex, con apoyo de personal de otros centros de trabajo de la región, trabajan en el sitio para controlar la situación. La rápida movilización busca asegurar la zona y mitigar cualquier riesgo potencial.

Además, se solicitó el apoyo de Protección Civil Municipal de Coatzacoalcos, reforzando la coordinación entre la empresa y las autoridades locales para la gestión del incidente. La Terminal de Almacenamiento y Servicios Portuarios Pajaritos es una instalación clave para la distribución de hidrocarburos en el sureste de México, aunque el tanque afectado no estaba en uso al momento del percance.

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🔖 Tarjeta Informativa | Atiende Pemex incidente en la Terminal de Almacenamiento Pajaritos

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Este tipo de eventos subraya la importancia de los sistemas de seguridad y la preparación ante fenómenos naturales extremos, como las tormentas eléctricas que son comunes en la región del Golfo de México. La prioridad de Pemex es salvaguardar la integridad de su personal y de las comunidades aledañas, manteniendo un monitoreo constante de la situación.

Las labores de atención y seguimiento continúan en la terminal, con el objetivo de normalizar las operaciones de forma segura y eficiente. Pemex reitera su compromiso con la seguridad operativa y la protección ambiental, informando a la población sobre los avances en la contención del incidente.

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JVR