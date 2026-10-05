¿Quién está detrás del descubrimiento del arca de Noé?

En los últimos días se ha viralizado información e imágenes sobre el descubrimiento del arca de Noé y los avances que se han tenido en la exploración del lugar en donde se encuentra.

Luego de realizar diversas pruebas en una formación con una forma similar al arca de Noé, los escaneos realizados por un grupo de expertos tuvieron como resultado imágenes similares a lo que parece ser cámaras y pasillos subterráneos.

Este 2026, la Expedición Arca de Noé se está realizando en colaboración con la Universidad Sivas Cumhuriyet y Noah’s Ark Scans, bajo la dirección del doctor Cenker Atila, de acuerdo con una publicación reciente.

Quartz cast petrified wood found by a tourist at the Durupinar Formation, discovered on the backend of the boat-shaped formation. pic.twitter.com/zYAdm7lpqf — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) September 29, 2026

Para poder continuar a la fase 2 de exta exploración, por medio de la página Give Send Go se abrió una recaudación de fondos con una meta de 600 mil dólares, de la cual ya se han recaudado más de 131 mil dólares hasta el momento.

“Creemos que los restos del Arca de Noé están enterrados en el este de Turquía. Ya han comenzado las perforaciones. Ahora les pedimos que nos apoyen y ayuden a financiar la búsqueda. Se han burlado de nosotros por creer que el Arca de Noé aún podría encontrarse. Lo hemos oído. Seguimos aquí. Y ahora estamos perforando” se lee en la descripción.

Asimismo, señalan que luego de obtener un permiso turco, Andrew Jones y el equipo de investigadores, ingenieros, científicos y arqueólogos se encuentran con una perdoradora que extrae muestras de las profundidades de la formación Durupinar, ubicada en lo alto e las montañas del este de Turquía.

What does collecting soil samples at Durupınar actually look like?



It’s a lot more hands-on than you might expect.



The team is collecting samples in 50-centimeter sections, carefully opening each layer and documenting exactly what they find.



As they go deeper, the material… pic.twitter.com/2wpbvx04Wo — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) September 29, 2026

¿Quién está detrás del descubrimiento del arca de Noé?

Esta investigación comenzó a realizarde en 1960, ya que un año antes en fotografías aéreas de reconocimiento del este de Turquía el capitán Ilhan Durupinar encontró la formación que es siminlar a la de un barco.

Esta formación localizada aproximadamente a 1920 metros de altitud cerca del monte Ararat tiene 157 metros de largo, provocando mucha curiosidad entre creyentes, investigadores y arqueólogos.

Arca de Noé 1861-2019 ı Foto: Especial

Debido a esto, el equipo Noah’s Ark Scan ha realizado estudios geofísicos rigurosos del yacimiento con el radar de penetración terrestre (GPR), la tomografía de resistividad eléctrica (ERT) y el escaneo LiDAR.

En compañía de científicos turcos que lideran el proyecto, la investigación ha revelado una estructura subterránea inusual, con ángulos rectos, corredores, y cámaras con forma de habitación.

Many of the seashells of Ararat have not even fossilized yet. “The millions of years old” tectonic plate shifting earth theory is a sham and one of the biggest lies ever told.



These shells were placed in the mountains by a global catastrophic flood that occurred within the last… https://t.co/kXu7lFqJgh — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) October 1, 2026

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