Dan a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, Nobel de Medicina 2026

El Premio Nobel de Medicina fue otorgado este lunes a tres científicos que trabajan en los mecanismos que el cerebro utiliza para activar o desactivar la actividad de células nerviosas individuales.

Karl Deisseroth, de 54 años, Peter Hegemann, de 71, y Georg Nagel, de 73, han realizado investigaciones sobre canales iónicos activados por la luz y la optogenética.

La Asamblea del Nobel elogió su trabajo y dijo que el método ahora se utiliza en laboratorios de todo el mundo para revelar los misterios del cerebro.

La Asamblea del Nobel dijo que Deisseroth trabaja en la Universidad de Stanford en California, mientras que Hegemann está en la Universidad Humboldt en Berlín y Nagel en la Universidad de Würzburg, también en Alemania.

La optogenética abrió lo que la Asamblea del Nobel llamó una nueva era en la neurociencia, el descubrimiento de un interruptor controlado por la luz para activar y desactivar células nerviosas y circuitos en el cerebro para aprender mejor cómo funciona para comenzar a desentrañar las vías que conducen al comportamiento y la enfermedad.

Todo comenzó cuando Hegemann estudió cómo un tipo unicelular de alga verde puede nadar hacia la luz. Él y Nagel descubrieron una proteína particular que, cuando se ilumina con luz azul, abre un canal para crear un impulso eléctrico. Poner esa proteína en otras células las hace sensibles a la luz.

Deisseroth luego trabajó con el gen que controla esa proteína para crear un interruptor controlado por la luz para las células nerviosas en los cerebros de ratones vivos.

“Es un conjunto de herramientas muy preciso para hacer experimentos sobre cómo funciona el cerebro que son bastante difíciles de hacer de cualquier otra manera”, dijo Jeremy Berg, de la Universidad de Pittsburgh.

Berg estaba en los Institutos Nacionales de Salud a principios de la década de 2000 cuando otorgó a Deisseroff una importante financiación para “esta visión de la optogenética que fue prácticamente acertada tal como se desarrolló”.

BREAKING NEWS

The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” pic.twitter.com/pkDDEBWtkz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

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FGR